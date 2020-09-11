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Висла Плоцк - Легия

Чемпионат Польши - 11 сентября 2020

Футбол, Чемпионат Польши. Следите за матчем Висла Плоцк – Легия Варшава на Eurosport.ru! 11 сентября 2020 года в 21:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Радослав Соболевски или Александар Вукович? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Висла Плоцк и Легия Варшава и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Висла Плоцк и Легия Варшава, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

