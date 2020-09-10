В матче между польскими клубами «Вигры» и «Блекитни Старгард» произошел нетипичный эпизод.
Во время исполнения штрафного вратарь из «Вигры» Йероним Зох вдруг встал в стенку вместо того, чтобы остаться в рамке, а защитники прикрыли линию ворот. Пробивающий футболист перекинул стенку – и защитники сыграли роль голкипера, выбив мяч.
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- «Вигры» проиграли со счетом 0:1.
- Матч проходил в рамках второго тура третьего польского дивизиона.
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