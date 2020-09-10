Во время исполнения штрафного вратарь из «Вигры» Йероним Зох вдруг встал в стенку вместо того, чтобы остаться в рамке, а защитники прикрыли линию ворот. Пробивающий футболист перекинул стенку – и защитники сыграли роль голкипера, выбив мяч.