В матче между польскими клубами «Вигры» и «Блекитни Старгард» произошел нетипичный эпизод.

Во время исполнения штрафного вратарь из «Вигры» Йероним Зох вдруг встал в стенку вместо того, чтобы остаться в рамке, а защитники прикрыли линию ворот. Пробивающий футболист перекинул стенку – и защитники сыграли роль голкипера, выбив мяч.

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  • «Вигры» проиграли со счетом 0:1.
  • Матч проходил в рамках второго тура третьего польского дивизиона.

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