Матч «Леха» и «Пяста» в чемпионате Польши подарил один из самых зрелищных сэйвов европейского уикенда.
Быстрая атака хозяев правым флангом. Навес в штрафную, мяч прилетает на дальний угол вратарской, откуда игрок познаньской команды пушечным ударом расстреливает ближний угол. Но вратарь «Пяста» Франтишек Плах срывает потенциально голевую атаку «Леха» причудливым спасением. Кажется, у этого парня суперспособность притягивать к себе предметы: только взгляните, как он примагнитил мяч к перчатке!
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- Матч «Лех» – «Пяста» завершился со счетом 0:0.
- В чемпионате Польши «Лех» занимает 6-е место, «Пяст» идет в таблице 9-м.
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