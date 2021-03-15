Опубликовано 15/03/2021 в 16:22 GMT | Обновлено 15/03/2021 в 16:23 GMT

Матч «Леха» и «Пяста» в чемпионате Польши подарил один из самых зрелищных сэйвов европейского уикенда.

Быстрая атака хозяев правым флангом. Навес в штрафную, мяч прилетает на дальний угол вратарской, откуда игрок познаньской команды пушечным ударом расстреливает ближний угол. Но вратарь «Пяста» Франтишек Плах срывает потенциально голевую атаку «Леха» причудливым спасением. Кажется, у этого парня суперспособность притягивать к себе предметы: только взгляните, как он примагнитил мяч к перчатке!

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Матч «Лех» – «Пяста» завершился со счетом 0:0.

В чемпионате Польши «Лех» занимает 6-е место, «Пяст» идет в таблице 9-м.

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