Во время матча четвертого польского дивизиона на поле приземлился парашютист. Встреча проходила между резервными командами «Олимпия Эльблонг» и «Пиза Барчево».
Представитель «Олимпии» написал в твиттере, что у парашютиста запуталась веревка и оборвалась во время полета, из-за чего он больше не смог повлиять на место приземления.
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Сотрудник клуба также заявил, что приземление на футбольное поле случилось с парашютистом уже второй раз в жизни. А вот свежая попытка с другого ракурса.
- После приземления судья подбежал к парашютисту и показал ему желтую карточку.
- «Олимпия» идет на седьмом месте в таблице чемпионата, «Пиза» – 12-я.
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