Немецкий нападающий Лукас Подольски, вернувшийся в чемпионат Польши, пришел к руководству клуба «Гурник Забже» и оргкомитету лиги с очень специфической просьбой.

По информации Weszlo , экс-футболист мюнхенской «Баварии» попросил перенести старт сезона и изменить даты игр клуба. Причина, по которой сезон должен начаться позже, довольно неоднозначна. Футболист не успевает на съемки известного шоу талантов Das Supertalent.

Организаторы программы выбрали 36-летнего Подольски одним из членов жюри. Официальная реакция клуба и боссов лиги пока неизвестна.

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Das Supertalent – аналог российской «Минуты славы».

Лукас Подольски подписал контракт с «Гурником» 6 июня.

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