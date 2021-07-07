Немецкий нападающий Лукас Подольски, вернувшийся в чемпионат Польши, пришел к руководству клуба «Гурник Забже» и оргкомитету лиги с очень специфической просьбой.
По информации Weszlo, экс-футболист мюнхенской «Баварии» попросил перенести старт сезона и изменить даты игр клуба. Причина, по которой сезон должен начаться позже, довольно неоднозначна. Футболист не успевает на съемки известного шоу талантов Das Supertalent.
Организаторы программы выбрали 36-летнего Подольски одним из членов жюри. Официальная реакция клуба и боссов лиги пока неизвестна.
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Меркель и футбол: поцелуи Подольски, ЧМ-2014 и камбэк Бундеслиги
- Das Supertalent – аналог российской «Минуты славы».
- Лукас Подольски подписал контракт с «Гурником» 6 июня.
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