Украинский полузащитник Евгений Коноплянка прокомментировал переход в «Краковию».

32-летний футболист бесплатно перешел польский клуб из «Шахтера». Коноплянка подписал контракт с «Краковией» на полгода, в соглашение включена опция продления еще на год.

Ad

«Президент и тренер сказали, что хотят видеть меня в Кракове – чтобы перешел в «Краковию» и показал, что умею на поле. Для меня было удовольствием разговаривать с ними, как с семьей. Это первое – мне нравится, когда меня хотят видеть и зовут по-отечески.

Футбол Роналдиньо и Ромарио зарубились в пляжный волейбол. Кто победил? 23/12/2021 В 14:16

У меня хорошее физическое состояние, я в форме. Последняя травма была 8 месяцев назад – это был плохой период. Теперь хочу показать людям, которые могли позабыть, как я играю. Я голоден и хочу помочь команде зарабатывать по 3 очка в каждой игре.

Почему выбрал номер 80? Это просто. Помните, какой номер был у Роналдиньо в «Милане»? 80-й. Так что я – Роналдиньо-младший. Что касается личных целей на сезон, то я не думаю о голах или ассистах. Да, мне нужна помощь, но я думаю лишь о первых 3 очках – посмотреть в глаза команде, увидеть каждого счастливым. Для меня не важны голы и ассисты.

Хорошо, скажу: минимум для меня – забить 5 голов и отдать 5 результативных передач. Это для начала, но посмотрим. Другая большая цель – вернуться в национальную команду. Вот почему я здесь», – сказал Коноплянка в интервью ютуб-каналу «Краковии».

Если вы любите забавные интервью, то вам точно понравится шутка Хосепа Гвардиолы об алкогольной вечеринке Джека Грилиша, Рияда Мареза и Кайла Уокера.

Лига чемпионов УЕФА Последняя ЛЧ без «Барсы». Тогда в клубе зажигал Роналдиньо 08/12/2021 В 07:00