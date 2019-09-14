Бывший нападающий «Арсенала» и «Манчестер Сити» Эммануэль Адебайор опубликовал пост, в котором отметил десятилетнюю годовщину знаменитого гола в ворота «канониров».

Летом 2009 года Адебайор перешел из «Арсенала» в «Сити» и в четвертом туре АПЛ-2009/10 забил мяч в ворота команды Арсена Венгера, отметив его у трибуны с болельщиками лондонцев. «10-летний юбилей», – написал тоголезец в инстаграме, опубликовав фото своего празднования.

В комментарии сразу же пришли болельщики «Арсенала», которые до сих пор не могут простить Адебайору тот переход. «После этого празднования твоя карьера пошла ко дну», – написал один из фанатов. «После этого гола я пошел прямо к твоей мамке», – парировал Эммануэль.

«В конце этого забега закончилась и твоя карьера?» – напал на игрока еще один «канонир». «Да, закончилась. В твоей маме», – ответил Адебайор.

После «Манчестер Сити» Адебайор успел поиграть за «Реал», «Тоттенхэм», «Кристал Пэлас» и «Башакшехир».

С августа Эммануэль выступает за «Кайсериспор».

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