AFP

«Надеюсь, следующие 20 лет будут такими же особенными». Джо Коул завершил карьеру в 37 лет

«Надеюсь, следующие 20 лет будут такими же особенными». Джо Коул завершил карьеру в 37 лет
Eurosport

1 час назад

Это была славная охота.

Последним клубом Коула в АПЛ был «Ковентри» (сезон-2015/16). До этого англичанин отбегал сезон в «Астон Вилле», два – в «Вест Хэме», по одному в «Лилле» и «Ливерпуле», а еще провел семь славных лет в «Челси», став одной из легенд «синих». Дебютировал Джо в 17 лет в молодежке «молотобойцев».

«Это все было как исполнившаяся мечта. Надеюсь, следующие 20 лет будут такими же особенными, как два десятка лет в моей футбольной карьере. Трофеи с «Челси» занимают особо место в моем сердце – те воспоминания живы во мне навсегда.

В профессиональной карьере любого есть ключевые моменты. Один из них произошел, когда я был юным футболистом «Вест Хэма». Более старший игрок, который уже заканчивал карьеру, сказал мне: «Наслаждайся каждой игрой, мальчик. Наслаждение приходит с блеском в твоих глазах – когда он пропадет, ты будешь по нему сильно скучать».

Он был прав. Сейчас на меня эти слова влияют сильнее, чем в тогда. Я старался играть и жить по его завету, потому что быть профессиональным футболистом – большая честь», – рассказал Коул BBC.

Милая подробность: официальный сайт «Вест Хэма» попрощался с Джо отдельным сообщением.

  • Весну-осень 2016-го полузащитник провел в «Тампа-Бэй» – клубе лиги НАСЛ.
  • Дольше всего Джо выступал за лондонский «Челси»: с 2003 по 2010 год. С «синими» он выиграл 3 чемпионата Англии.
  • У Коула 56 матчей и 10 мячей за сборную Англии.
Eurosport в Одноклассниках

Подписывайся на Eurosport.ru в Одноклассниках

По теме

Чемпионат Англии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Радулов отпраздновал выздоровление смачной шайбой «Коламбусу»

04:56
Популярные видео
Игрок «Ванкувера» одним броском собрал обе штанги и перекладину
 438 просмотров5 ч
«Виннипег» и «Нью-Джерси» придумали 7 шайб и сочную драчку
 807 просмотровВчера в 13:33
А еще вам может понравиться