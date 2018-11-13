«Надеюсь, следующие 20 лет будут такими же особенными». Джо Коул завершил карьеру в 37 лет

Последним клубом Коула в АПЛ был «Ковентри» (сезон-2015/16). До этого англичанин отбегал сезон в «Астон Вилле», два – в «Вест Хэме», по одному в «Лилле» и «Ливерпуле», а еще провел семь славных лет в «Челси», став одной из легенд «синих». Дебютировал Джо в 17 лет в молодежке «молотобойцев».

«Это все было как исполнившаяся мечта. Надеюсь, следующие 20 лет будут такими же особенными, как два десятка лет в моей футбольной карьере. Трофеи с «Челси» занимают особо место в моем сердце – те воспоминания живы во мне навсегда.

В профессиональной карьере любого есть ключевые моменты. Один из них произошел, когда я был юным футболистом «Вест Хэма». Более старший игрок, который уже заканчивал карьеру, сказал мне: «Наслаждайся каждой игрой, мальчик. Наслаждение приходит с блеском в твоих глазах – когда он пропадет, ты будешь по нему сильно скучать».

Он был прав. Сейчас на меня эти слова влияют сильнее, чем в тогда. Я старался играть и жить по его завету, потому что быть профессиональным футболистом – большая честь», – рассказал Коул BBC.

Милая подробность: официальный сайт «Вест Хэма» попрощался с Джо отдельным сообщением.

Весну-осень 2016-го полузащитник провел в «Тампа-Бэй» – клубе лиги НАСЛ.

Дольше всего Джо выступал за лондонский «Челси»: с 2003 по 2010 год. С «синими» он выиграл 3 чемпионата Англии.

У Коула 56 матчей и 10 мячей за сборную Англии.

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