Белый рыцарь. Защитник «Челси» Джон Терри – Двуликий Харви футбола

Джанлука Виалли недовольно поглядывает на боковую линию. Дан Петреску сошел с ума, узнав, что играющий тренер «Челси» не даст ему доиграть матч третьего раунда Кубка Лиги. Защитник, расталкивая персонал, покидает поле «Стэмфорд Бридж», вываливая килограммы румынского мата на окружающих.

Истерика Петреску слегка испортила настроение Виалли, который только оформил хет-трик и обеспечил «Челси» место в следующем раунде турнира. Истерика Петреску утонула в шторме эмоций 17-летнего подростка, который впервые вошел в игру на взрослом уровне. На Джоне Терри была футболка «Челси» с номером 26.

За день до этого момента Курт Зума отметил четвертый день рождения и вряд ли догадывался, что когда-нибудь увидит, как в клубной раздевалке капитан «Челси» Джон Терри натягивает футболку с тем самым номером. Затем, похлопав по плечу молодого француза, выводит команду на очередной бой в формате АПЛ.

Лидер. Капитан. Легенда. Один из лучших защитников поколения. Терри отдал «Челси» почти 20 лет борьбы, величия, побед, отваги и смелости. 20 лет позора, слез, унижения, хамства и предательства. Терри на поле и вне его – два разных человека. Две крайности одной и той же сущности.

Джон Терри и Антон ФердинандEurosport

Сложно сказать, когда именно Джонни положил две руки на голову со словами: «Твою мать, что же я делаю?» Возможно, расистский скандал и ссора с Фердинандами, которая надвое расколола нацию перед Евро-2012, переключили рубильник. Но путь к восстановлению кармы Джон начал еще раньше. Жизнь, семья, клуб всегда предоставляли Терри еще один шанс.

Терри любил закинуться пинтой, другой, третьей. Иногда это заканчивалось смешно. Когда-то, напившись в ночном клубе, Джону настолько не хотелось стоять в туалетной очереди, что он помочился в первый же подвернувшийся стакан. Защитник потом объяснил: травмированная лодыжка не позволила ему вовремя добраться до унитаза. А однажды Терри с друзьями по команде настолько нагрузился, что ради прикола швырялся едой и выкрикивал оскорбления американским туристам, собравшимся у телевизора в аэропорту «Хитроу». Все бы ничего, случись это не 11 сентября 2001 года. Джонни отделался штрафом в две недельные зарплаты. 10 минут беглого ресерча достаточно, чтобы сформировать топ-10 самых идиотских проступков Терри. И вряд ли кто-то решится оспаривать первое место.

Джон Терри и Уэйн БриджImago

Джон и Уэйн были добрыми друзьями. Их спутницы вместе ездили за покупками, семьи проводили отпуск вместе. Пока в 2009-м не выяснилось, что капитан «Челси» уже несколько месяцев имеет связь с подругой Уэйна Бриджа французской моделью Ванессой Перронсел. Daily Mail даже писала, что Терри оплатил аборт любовницы. Отношения Бриджа были уничтожены, более того, руководство «Челси», вынужденное выбирать между бывшими друзьями, определилось не в пользу Уэйна. Фактически, именно этот эпизод разрушил карьеру левого защитника – из сборной Бридж тоже ушел. Терри потерял поп-статус, друга, капитанскую повязку в национальной команде и поставил свой брак под угрозу. Но жена простила Джона и дала ему шанс все исправить.

Терри так и не заслужил прощения. Ни от Бриджа, ни от Фердинандов, что бы те ни говорили на камеру. Но в пьяные пике защитник больше не уходит. Он пропагандирует здоровый образ жизни, жертвует больницам, беспризорным детям и фонду, поддерживающему детей с неизлечимыми заболеваниями. Терри превратился в старшего брата/дядю/папашу для молодых игроков и образцового семьянина. Почти как депутат, старающийся очистить совесть. Плохой парень, который однажды понял все.

Джон Терри и детиGetty Images

Возможно, где-то внутри у него сидит старина Джонни, готовый вырваться наружу и устроить дестрой. Но, похоже, Терри спрятал мерзкую половину где-то настолько глубоко, что вернул себе образ Белого рыцаря, который помог ему взять парочку еврокубков, два-три внутренних титула и заслужить пышные проводы. История «Челси» продолжится без него. 21 мая Терри произнесет какие-то слова, пустит слезу, а полный стадион увидит, как малыш Джонни сделает круг почета по «Стэмфорд Бридж», где он впервые вышел в футболке с номером 26 на спине.

Инстаграм, который будет следить за продолжением карьеры Терри

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