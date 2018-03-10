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Манчестер Юнайтед - Ливерпуль
Чемпионат Англии - 10 марта 2018
Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Манчестер Юнайтед – Ливерпуль на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 15:30 10 марта 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Жозе Моуринью или Юрген Клопп? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Манчестер Юнайтед – Ливерпуль? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Манчестер Юнайтед и Ливерпуль, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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У этого матча есть все, чтобы стать ключевым для тех и других: 2 очка разницы в таблице, вторая и третья позиция участников, богатая история противостояния. Моуринью или Клопп? Вот в чем вопрос.