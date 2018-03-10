Манчестер Юнайтед
    -
    15:30
    10.03.18
    Олд Траффорд
    Ливерпуль
      Чемпионат Англии • Тур 30
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      Онлайн
      Манчестер Юнайтед - Ливерпуль
      Чемпионат Англии - 10 марта 2018

      Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Манчестер Юнайтед – Ливерпуль на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 15:30 10 марта 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Жозе Моуринью или Юрген Клопп? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Манчестер Юнайтед – Ливерпуль? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Манчестер Юнайтед и Ливерпуль, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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      Дмитрий Панферов
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      У этого матча есть все, чтобы стать ключевым для тех и других: 2 очка разницы в таблице, вторая и третья позиция участников, богатая история противостояния. Моуринью или Клопп? Вот в чем вопрос.

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