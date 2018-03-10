Вест Бромвич
    -
    18:00
    10.03.18
    Хоторнс
    Лестер Сити
      Чемпионат Англии • Тур 30
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      Вест Бромвич - Лестер Сити
      Чемпионат Англии - 10 марта 2018

      Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Вест Бромвич – Лестер Сити на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:00 10 марта 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Алан Пардью или Клод Пюэль? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Вест Бромвич – Лестер Сити? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Вест Бромвич и Лестер Сити, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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