Манчестер Юнайтед
    -
    17:00
    31.03.18
    Олд Траффорд
    Суонси Сити
      Чемпионат Англии • Тур 32
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      Манчестер Юнайтед - Суонси
      Чемпионат Англии - 31 марта 2018

      Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Манчестер Юнайтед – Суонси Сити на Eurosport.ru! 31 марта 2018 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Жозе Моуринью или Карлос Карвальял? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Манчестер Юнайтед и Суонси Сити и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Манчестер Юнайтед и Суонси Сити, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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