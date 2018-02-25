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Манчестер Юнайтед - Челси
Чемпионат Англии - 25 февраля 2018
Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Манчестер Юнайтед – Челси на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 17:05 25 февраля 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Жозе Моуринью или Антонио Конте? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Манчестер Юнайтед – Челси? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Манчестер Юнайтед и Челси, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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Главный матч английского тура – Моуринью против бывшей, Моуринью против Конте, «МЮ» против «Челси»!