Манчестер Юнайтед
    -
    17:05
    25.02.18
    Олд Траффорд
    Челси
      Чемпионат Англии • Тур 28
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      Манчестер Юнайтед - Челси
      Чемпионат Англии - 25 февраля 2018

      Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Манчестер Юнайтед – Челси на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 17:05 25 февраля 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Жозе Моуринью или Антонио Конте? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Манчестер Юнайтед – Челси? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Манчестер Юнайтед и Челси, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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      Данил Тармасинов
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      Главный матч английского тура – Моуринью против бывшей, Моуринью против Конте, «МЮ» против «Челси»!

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