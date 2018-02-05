Уотфорд
Завершено
0
4
-
1
1
23:00
05.02.18
Викаридж Роуд
Челси
Чемпионат Англии • Тур 26
КалендарьТаблица
  • 2-ой тайм
  • Уотфорд
  • Челси
  • ДиниГрей
    90'
  • Перейра
    90'
  • ДеулофеуАндре Каррильо
    89'
  • Деулофеу
    88'
  • Янмат
    84'
  • Азар
    82'
  • РичарлисонПерейра
    65'
  • ПедроЖиру
    64'
  • Фабрегас
    62'
  • Давид Луис
    58'
  • Прёдль
    50'
  • 1-ый тайм
  • Уотфорд
  • Челси
  • Ричарлисон
    45'
  • Дини (P)
    42'
  • ВиллианФабрегас
    34'
  • Бакайоко
    30'
  • Бакайоко
    25'
Перед матчем

Онлайн
Уотфорд - Челси
Чемпионат Англии - 5 февраля 2018

Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Уотфорд – Челси на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 23:00 5 февраля 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Хави Грасия или Антонио Конте? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вы уже проголосовали за победителя в матче Уотфорд – Челси? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Уотфорд и Челси, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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Данил Тармасинов
Главное 
#гол
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Спасибо всем, кто был сегодня с Eurosport.ru! Я Данил Тармасинов, думайте только о хорошем. До свидания.

00:55 

«Челси» на выезде крупно уступил «Уотфорду» – 1:4.

  • Закончился 2-ой тайм
90+7' 

ФИНАЛЬНЫЙ СВИСТОК!

90+6' 

До матча с «Челси» «Уотфорд» дома забил всего 16 мячей. Сегодня положил аж четверочку.

90+5'

Шесть минут аж добавил арбитр Дин к нашему матчу, но лучше бы этого не делал.

  • Андре Грей
    УшелТрой ДиниУотфордАндре Грей выходит вместо Троя Дини.
    В этом матчеГолы1В створ1Фолы2Мимо1
  • Андре Грей
    ВышелАндре ГрейУотфорд
90+4' 

Андре Грей выходит вместо Троя Дини.

90+3' 

Форвард выскочил в штрафную по правому краю, получил пас от Дукура и эффектно забросил мяч в дальний угол. 4:1!

Трой Дини («Уотфорд»)
  • Роберто Перейра
    ГолРоберто ПерейраУотфордГООООООООООООООООООООЛ, 4:1, РОБЕРТО ПЕРЕЙРА!
    В этом матчеГолы1Голевые передачи1В створ2Угловые1
90+2' 

ГООООООООООООООООООООЛ, 4:1, РОБЕРТО ПЕРЕЙРА!

90+1' 

#гол Азара

  • Андре Каррильо
    УшелЖерар ДеулофеуУотфордАндре Каррильо с улыбкой встречает Жерара Деулофеу, он выходит под премиальные.
    В этом матчеГолы1В створ1Фолы1Фолы против1
  • Андре Каррильо
    ВышелАндре КаррильоУотфорд
90' 

Андре Каррильо с улыбкой встречает Жерара Деулофеу, он выходит под премиальные.

89'

«Уотфорд» вылетел в контратаку, Деулофеу пугал двух защитников передачей на Дини, в итоге пошел сам, вкрутился в штрафную и пробил с левой ноги. 3:1!

Трой Дини («Уотфорд»)
  • Жерар Деулофеу
    ГолЖерар ДеулофеуУотфордЖЕРАР ДЕУЛОФЕУ, 3:1!!!!
    В этом матчеГолы1В створ1Фолы1Фолы против1
88' 

ЖЕРАР ДЕУЛОФЕУ, 3:1!!!!

87' 

Давиде Дзаппакоста просто ужасно пробил по воротам, мяч от блока отскочил в поле.

86' 

Деулофеу нарушил правила на Азаре и картинно присел перед арбитром. Нет, свисток и фол.

85' 

Очень просто отыгрался с Дини в стенку Янмат, вошел в штрафную, пер-пер дальше и с левой ноги послал мяч мимо Куртуа. 2:1!

Трой Дини («Уотфорд»)
  • Дэрил Янмат
    ГолДэрил ЯнматУотфордГООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООЛ, ДЭРИЛ ЯНМАТ!
    В этом матчеГолы1В створ1Заблокированный удар1Фолы1
84' 

ГООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООЛ, ДЭРИЛ ЯНМАТ!

83'

Бельгиец чуть покрутился перед штрафной, убрал под правую и классно положил в угол ворот, Карнезис не достал до мяча. 1:1!

Eden Hazard of Chelsea in action during the Premier League match between Arsenal and Chelsea at Emirates Stadium on January 3, 2018
  • Эден Азар
    ГолЭден АзарЧелсиГОООООООООООООЛ, ЭДЕН АЗАР!
    В этом матчеГолы1В створ1Фолы против2
82' 

ГОООООООООООООЛ, ЭДЕН АЗАР!

82' 

Азар! Классно пошел по правому краю штрафной, выкатил под себя, Аспиликуэта пропустил мяч, Фабрегас выстрелил в ближний угол – Карнезис поймал удар!

81' 

Перейру никто не встречает на левом уголке штрафной, Роберто выстрелил по воротам низом, Куртуа схватил мяч.

80' 

«Бакайоко – самый большой провал, который я видел в этом сезоне, после секс-видео Деле Алли»

79' 

16:4 по ударам в пользу «Уотфорда», а по выстрелам в створ так вообще 4:0. «Челси» проводит отвратительный матч.

78' 

Хосе Холевас! Бабахнул по воротам издали, Куртуа поймал мяч в перчатки.

77' 

Камеры поймали сидящего на трибуне Маурисио Почеттино. Наверное, его радует эта игра «Челси».

76' 

Давид Луис запулил мяч вперед, Оливье Жиру не добрался до передачи, Карнезис забрал пас.

75' 

«Привет, Гус. Это я, твой старый приятель Роман. Есть кое-какая работенка на полгода для тебя».

74' 

Дукур прострелил в центр, Перейра скинул на Деулофеу, Жерар пошел правее к лицевой и зарылся в защитнике.

73' 

Н'Голо Канте сыграл на подборе, но до этого Капу в ответочку нарушил правила на Фабрегасе.

72' 

Этьен Капу еще раз пробует себя из-за штрафной – получилось на этот раз по земле и не в створ.

71' 

Слушайте, а «Челси» будет сегодня атаковать? Им кто-нибудь говорил, что нужно бить по воротам там, пасовать вперед?

70' 

Оливье Жиру опускается в середину, цепляется за мяч, но неточно пасует его под себя.

69' 

Атака «Уотфорда» накренилась на левый фланг, Холевас выбросит мяч из-за боковой.

68' 

Дукур! Дукур! Протащил мяч к штрафной и смело пробил из-под опеки Давида Луиса – Куртуа отразил удар!

67' 

О, как классно отпраздновал забитый мяч Трой Дини. Ишь какой, а.

  • Роберто Перейра
    УшелРичарлисонУотфордА у «Уотфорда» на скамейку садится Ричарлисон. Роберто Перейра с нами теперь.
    В этом матчеВ створ1Заблокированный удар2Желтые карточки1Фолы2
  • Роберто Перейра
    ВышелРоберто ПерейраУотфорд
66' 

А у «Уотфорда» на скамейку садится Ричарлисон. Роберто Перейра с нами теперь.

65'

Пожелаем здоровья Педро, это превращается в новую проблему для «Челси».

  • Оливье Жиру
    УшелПедроЧелсиПедро Родригес уводят под руки врачи «Челси», Оливье Жиру дебютировал в составе «синих».
    В этом матчеФолы против3Мимо1
  • Оливье Жиру
    ВышелОливье ЖируЧелси
64' 

Педро Родригес уводят под руки врачи «Челси», Оливье Жиру дебютировал в составе «синих».

  • Сеск Фабрегас
    Желтая карточкаСеск ФабрегасЧелсиВся комбинация началась с того, что арбитр Дин дал продолжить атаку после фола Фабрегаса на Янмате. Теперь Сеск получил отложенную желтую.
    В этом матчеЖелтые карточки1Штрафные удары1
63' 

Вся комбинация началась с того, что арбитр Дин дал продолжить атаку после фола Фабрегаса на Янмате. Теперь Сеск получил отложенную желтую.

62' 

«Уотфорд» бежит в нападение, мяч попадает к Капу в штрафной, Этьен пасует на вбегающего Дини, до Троя атака не доходит.

61' 

Оливье Жиру готовится выпрыгнуть на газон. Интересно, кого поменяет только?

60' 

Деулофеу! Выстрелил из-за штрафной, мяч юркнул чуть в сторонку от створа, Куртуа все контролировал.

  • Давид Луис
    Желтая карточкаДавид ЛуисЧелсиДавид Луис грубовато врезал по ногам у боковой линии Зегелару и получил предупреждение.
    В этом матчеЖелтые карточки1Фолы1Штрафные удары3
59' 

Давид Луис грубовато врезал по ногам у боковой линии Зегелару и получил предупреждение.

58' 

Ричарлисон с левого края штрафной головой полубил, полунавешивал, вышло в итоге не очень с обеих сторон.

57' 

Дини забросил за спину Давиду Луису, Ричарлисон сфолил на защитнике, судья не остановил игру.

56' 

Азар нашел справа Мозеса, Виктор навесил внутрь и не нашел никого из партнеров в штрафной.

55' 

Деулофеу заигрался с мячом, проводил ногой над ним и упустил под контроль Канте.

54' 

Зегелара поднимают на ноги почти насильно, голландцу досталось крепко. Как бы не сотрясение мозга после столкновения головами с Мозесом.

53' 

Арбитр Майк Дин показал больше красных карточек, чем получал любой клуб АПЛ. У рефери 89 выданных удалений, у «Эвертона» – 88.

52' 

Зегелар выдвигался на подачу Дзаппакосты, Мозес столкнулся с защитником, оба парня в нокдауне.

  • Себастьян Прёдль
    Желтая карточкаСебастьян ПрёдльУотфордЖелтую карточку получил Себастьян Прёдль за жесткий фол на Эдене Азаре в середине.
    В этом матчеЖелтые карточки1Фолы1Штрафные удары1
51' 

Желтую карточку получил Себастьян Прёдль за жесткий фол на Эдене Азаре в середине.

50' 

Симпатичный пас от, кажется, Капу, Ричарлисон отпустил мяч у штрафной, Куртуа забрал передачу.

49' 

Оливье Жиру разминается в технической зоне, очень вероятно его появление сегодня.

47' 

«Уотфорд» прессингует «Челси» до вратаря, Куртуа теперь не ошибается после случая с пенальти.

  • 2-ой тайм
46' 

Второй тайм!

  • Закончился 1-ый тайм
45+3' 

Свисток на перерыв – кошмарный первый тайм для «Челси». Они остались вдесятером и пропустили с пенальти. 1:0 – «Уотфорд» ведет!

45+2' 

Мозес выбежал в контратаку, сохранил мяч, выкатил левее на Педро, испанец из штрафной выстрелил выше ворот!

45+1' 

Последний раз вратари «Челси» отражали пенальти в Премьер-лиге в августе 2015-го, с тех пор они пропустили уже 6 11-метровых.

  • Ричарлисон
    Желтая карточкаРичарлисонУотфордПедро кружил с мячом в центре поля и наткнулся на ногу Ричарлисона. Желтая карточка бразильцу.
    В этом матчеВ створ1Заблокированный удар2Желтые карточки1Фолы1
45' 

Педро кружил с мячом в центре поля и наткнулся на ногу Ричарлисона. Желтая карточка бразильцу.

44' 

Трой Дини подошел к 11-метровой отметке и вложил мяч с левый от себя угол, Тибо Куртуа гадал и поздно прыгнул за ударом. 1:0!

Трой Дини
  • Трой Дини
    Гол с пенальтиТрой ДиниУотфордТРОЙ ДИНИ, 1:0!
    В этом матчеГолы1В створ1Мимо1Пенальти1
43' 

ТРОЙ ДИНИ, 1:0!

42' 

Янмат забросил мяч за спину Кэйхиллу, Деулофеу прокинул мимо Куртуа и радостно шмякнулся на газон в контакте с руками Тибо. 11 метров!

41'

ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА «ЧЕЛСИ»!

40' 

Зегелар почесал по левому флангу после передачи Ричарлисона и попал под блок Мозеса.

39' 

Камеры выхватывают Оливье Жиру, хитро смотрящего на поле со скамейки. Поглядим на газон и мы.

38' 

Никто чаще игроков «Челси» не удалялся в этом сезоне. Тьемуэ Бакайоко стал четвертым.

37' 

Педро получает по ногам, причем непонятно, больше от кого – от Деулофеу или от Янмата.

35' 

Интересно, то, что Конте снял с игры одного из нападающих и выпустил центрхава, значит, что «Челси» надеется хотя бы не проиграть?

  • Сеск Фабрегас
    УшелВиллианЧелсиВиллиан уступил место Сеску Фабрегасу. Антонио Конте насыщает центр поля.
    В этом матчеМимо1
  • Сеск Фабрегас
    ВышелСеск ФабрегасЧелси
34' 

Виллиан уступил место Сеску Фабрегасу. Антонио Конте насыщает центр поля.

33' 

Автор Eurosport.ru Вячеслав Палагин смотрит матч вместе с нами и казнит Бакайоко за сегодняшнюю игру.

32' 

Посмотрим, как «Челси» справится с «Уотфордом» вдесятером.

31' 

Бакайоко далеко отпустил мяч в центральном круге и впилился в ноге Ричарлисона. Это вторая желтая и удаление.

  • Тьемуэ Бакайоко
    Красная карточкаТьемуэ БакайокоЧелсиТЬЕМУЭ БАКАЙОКО ПОЛУЧИЛ КРАСНУЮ КАРТОЧКУ!
    В этом матчеЖелтые карточки2Фолы2Красные карточки1
30' 

ТЬЕМУЭ БАКАЙОКО ПОЛУЧИЛ КРАСНУЮ КАРТОЧКУ!

29' 

Педро! Попал в штангу после скидочки в касание от Мозеса, но чуть раньше Виктор сыграл рукой.

28'

Лица разочарования.

27' 

Деулофеу хитро крутил мяч в ворота с углового. Не иначе игру «Фиорентины» с «Болоньей» посмотрел, там два сухих листа было.

26' 

Не очень высокие скорости в нашем матче, и моментов больше у «Уотфорда», чем у «Челси».

  • Тьемуэ Бакайоко
    Желтая карточкаТьемуэ БакайокоЧелсиБакайоко получил желтую карточку за этот фол. Пожалуй, правильно поступил арбитр Дин.
    В этом матчеЖелтые карточки1Фолы1
25' 

Бакайоко получил желтую карточку за этот фол. Пожалуй, правильно поступил арбитр Дин.

24' 

Теперь досталось Этьену Капу, Тьемуэ Бакайоко срубил соперника серьезнее, чем Кэйхилл Дини.

23' 

Карнезис прогуливается по штрафной с мячом, снова никуда не спешит вратарь.

22' 

Давид Луис отправил мяч из глубины на Азара, Эден выскочил на передачу не в ту зону.

21' 

Трой Дини в контакте с Кэйхиллом поймал легкое повреждение и с трудом поднялся на ноги.

20' 

Деулофеу по касательной получил мячом по голове, больно каталонцу. Отвык он от мерзлых британских ударов в лицо.

19' 

Ричарлисон! Выскочил в чужую штрафную и бьет почти с линии – попал в смелого Кэйхилла!

18' 

Хави Грасия, бывший коуч «Рубина», что-то тревожно объясняет лавочникам «Уотфорда».

17' 

Ричарлисон чудо как хорош, вот и теперь он заработал угловой. «Сити», купишь его за 100 миллионов?

15' 

Дзаппакоста справился с атакой «Уотфорда» и безыдейно отправил мяч за пределы поля.

15' 

Передача в переднюю линию из глубины, Эден Азар не зацепился за мяч. Потеря «синих».

14' 

«Челси» пока не очень активно атакует, эмоций будто не хватает действующим чемпионам.

12' 

Ричарлисон классно выбежал из-за спин защитников, лайнсмен ошибся с определением офсайда.

12' 

Виллиан поймал отскок после прострела Мозеса, бразилец тоже не ахти как ударил по воротам.

10' 

Дини! Выловил мяч на дальней штанге, подача с углового приземлилась на ногу Трою, капитан «Уотфорда» плохо пробил в касание.

9' 

Ричарлисон смещался с левого полуфланга в центр, пробил с правой и нарвался на ногу соперника. Угловой.

8' 

Трой Дини комбинировал (ух ты!) и пасовал внутрь на Ричарлисона, бразилец тоже не ожидал такого паса от партнера.

7' 

Этьена Капу прихватили за футболку, «Уотфорд» разыграет штрафной мощным кроссом вперед.

5' 

Жерар Деулофеу сразу погнал за мячом к штрафной, Давид Луис отстранил его от атаки.

3' 

Янмаат симпатично отправил мяч с правого фланга, Ричарлисон не добрался в воздухе до кросса.

2' 

Неспешно голкипер «Уотфорда» Карнезис выбьет мяч подальше от ворот.

  • 1-ый тайм
1' 

Погнали!

22:56 

«Челси» играет на выезде с «Уотфордом»!

22:55 

Привет, я Данил Тармасинов, давайте посмотрим футбол!

 

Оливье Жиру и Эмерсон Пальмери могут дебютировать за «Челси». Выпустит ли их Антонио Конте на растерзание «Уотфорда»?

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