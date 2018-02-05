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- 2-ой тайм
- ДиниГрей90'
- Перейра90'
- ДеулофеуАндре Каррильо89'
- Деулофеу88'
- Янмат84'
- Азар82'
- РичарлисонПерейра65'
- ПедроЖиру64'
- Фабрегас62'
- Давид Луис58'
- Прёдль50'
- 1-ый тайм
- Ричарлисон45'
- Дини (P)42'
- ВиллианФабрегас34'
- Бакайоко30'
- Бакайоко25'
Перед матчем
Онлайн
Уотфорд - Челси
Чемпионат Англии - 5 февраля 2018
Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Уотфорд – Челси на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 23:00 5 февраля 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Хави Грасия или Антонио Конте? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Уотфорд – Челси? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Уотфорд и Челси, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
Главное
#гол
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Спасется ли «Челси» вдесятером против такого «Уотфорда»?
Спасибо всем, кто был сегодня с Eurosport.ru! Я Данил Тармасинов, думайте только о хорошем. До свидания.
«Челси» на выезде крупно уступил «Уотфорду» – 1:4.
ФИНАЛЬНЫЙ СВИСТОК!
До матча с «Челси» «Уотфорд» дома забил всего 16 мячей. Сегодня положил аж четверочку.
Шесть минут аж добавил арбитр Дин к нашему матчу, но лучше бы этого не делал.
Андре Грей выходит вместо Троя Дини.
Форвард выскочил в штрафную по правому краю, получил пас от Дукура и эффектно забросил мяч в дальний угол. 4:1!
ГООООООООООООООООООООЛ, 4:1, РОБЕРТО ПЕРЕЙРА!
#гол Азара
Андре Каррильо с улыбкой встречает Жерара Деулофеу, он выходит под премиальные.
«Уотфорд» вылетел в контратаку, Деулофеу пугал двух защитников передачей на Дини, в итоге пошел сам, вкрутился в штрафную и пробил с левой ноги. 3:1!
ЖЕРАР ДЕУЛОФЕУ, 3:1!!!!
Давиде Дзаппакоста просто ужасно пробил по воротам, мяч от блока отскочил в поле.
Деулофеу нарушил правила на Азаре и картинно присел перед арбитром. Нет, свисток и фол.
Очень просто отыгрался с Дини в стенку Янмат, вошел в штрафную, пер-пер дальше и с левой ноги послал мяч мимо Куртуа. 2:1!
ГООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООЛ, ДЭРИЛ ЯНМАТ!
Бельгиец чуть покрутился перед штрафной, убрал под правую и классно положил в угол ворот, Карнезис не достал до мяча. 1:1!
ГОООООООООООООЛ, ЭДЕН АЗАР!
Азар! Классно пошел по правому краю штрафной, выкатил под себя, Аспиликуэта пропустил мяч, Фабрегас выстрелил в ближний угол – Карнезис поймал удар!
Перейру никто не встречает на левом уголке штрафной, Роберто выстрелил по воротам низом, Куртуа схватил мяч.
«Бакайоко – самый большой провал, который я видел в этом сезоне, после секс-видео Деле Алли»
16:4 по ударам в пользу «Уотфорда», а по выстрелам в створ так вообще 4:0. «Челси» проводит отвратительный матч.
Хосе Холевас! Бабахнул по воротам издали, Куртуа поймал мяч в перчатки.
Камеры поймали сидящего на трибуне Маурисио Почеттино. Наверное, его радует эта игра «Челси».
Давид Луис запулил мяч вперед, Оливье Жиру не добрался до передачи, Карнезис забрал пас.
«Привет, Гус. Это я, твой старый приятель Роман. Есть кое-какая работенка на полгода для тебя».
Дукур прострелил в центр, Перейра скинул на Деулофеу, Жерар пошел правее к лицевой и зарылся в защитнике.
Н'Голо Канте сыграл на подборе, но до этого Капу в ответочку нарушил правила на Фабрегасе.
Этьен Капу еще раз пробует себя из-за штрафной – получилось на этот раз по земле и не в створ.
Слушайте, а «Челси» будет сегодня атаковать? Им кто-нибудь говорил, что нужно бить по воротам там, пасовать вперед?
Оливье Жиру опускается в середину, цепляется за мяч, но неточно пасует его под себя.
Атака «Уотфорда» накренилась на левый фланг, Холевас выбросит мяч из-за боковой.
Дукур! Дукур! Протащил мяч к штрафной и смело пробил из-под опеки Давида Луиса – Куртуа отразил удар!
О, как классно отпраздновал забитый мяч Трой Дини. Ишь какой, а.
А у «Уотфорда» на скамейку садится Ричарлисон. Роберто Перейра с нами теперь.
Пожелаем здоровья Педро, это превращается в новую проблему для «Челси».
Педро Родригес уводят под руки врачи «Челси», Оливье Жиру дебютировал в составе «синих».
Вся комбинация началась с того, что арбитр Дин дал продолжить атаку после фола Фабрегаса на Янмате. Теперь Сеск получил отложенную желтую.
«Уотфорд» бежит в нападение, мяч попадает к Капу в штрафной, Этьен пасует на вбегающего Дини, до Троя атака не доходит.
Оливье Жиру готовится выпрыгнуть на газон. Интересно, кого поменяет только?
Деулофеу! Выстрелил из-за штрафной, мяч юркнул чуть в сторонку от створа, Куртуа все контролировал.
Давид Луис грубовато врезал по ногам у боковой линии Зегелару и получил предупреждение.
Ричарлисон с левого края штрафной головой полубил, полунавешивал, вышло в итоге не очень с обеих сторон.
Дини забросил за спину Давиду Луису, Ричарлисон сфолил на защитнике, судья не остановил игру.
Азар нашел справа Мозеса, Виктор навесил внутрь и не нашел никого из партнеров в штрафной.
Деулофеу заигрался с мячом, проводил ногой над ним и упустил под контроль Канте.
Зегелара поднимают на ноги почти насильно, голландцу досталось крепко. Как бы не сотрясение мозга после столкновения головами с Мозесом.
Арбитр Майк Дин показал больше красных карточек, чем получал любой клуб АПЛ. У рефери 89 выданных удалений, у «Эвертона» – 88.
Зегелар выдвигался на подачу Дзаппакосты, Мозес столкнулся с защитником, оба парня в нокдауне.
Желтую карточку получил Себастьян Прёдль за жесткий фол на Эдене Азаре в середине.
Симпатичный пас от, кажется, Капу, Ричарлисон отпустил мяч у штрафной, Куртуа забрал передачу.
Оливье Жиру разминается в технической зоне, очень вероятно его появление сегодня.
Спасется ли «Челси» вдесятером против такого «Уотфорда»?
«Уотфорд» прессингует «Челси» до вратаря, Куртуа теперь не ошибается после случая с пенальти.
Второй тайм!
Свисток на перерыв – кошмарный первый тайм для «Челси». Они остались вдесятером и пропустили с пенальти. 1:0 – «Уотфорд» ведет!
Мозес выбежал в контратаку, сохранил мяч, выкатил левее на Педро, испанец из штрафной выстрелил выше ворот!
Последний раз вратари «Челси» отражали пенальти в Премьер-лиге в августе 2015-го, с тех пор они пропустили уже 6 11-метровых.
Педро кружил с мячом в центре поля и наткнулся на ногу Ричарлисона. Желтая карточка бразильцу.
Трой Дини подошел к 11-метровой отметке и вложил мяч с левый от себя угол, Тибо Куртуа гадал и поздно прыгнул за ударом. 1:0!
ТРОЙ ДИНИ, 1:0!
Янмат забросил мяч за спину Кэйхиллу, Деулофеу прокинул мимо Куртуа и радостно шмякнулся на газон в контакте с руками Тибо. 11 метров!
ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА «ЧЕЛСИ»!
Зегелар почесал по левому флангу после передачи Ричарлисона и попал под блок Мозеса.
Камеры выхватывают Оливье Жиру, хитро смотрящего на поле со скамейки. Поглядим на газон и мы.
Никто чаще игроков «Челси» не удалялся в этом сезоне. Тьемуэ Бакайоко стал четвертым.
Педро получает по ногам, причем непонятно, больше от кого – от Деулофеу или от Янмата.
Интересно, то, что Конте снял с игры одного из нападающих и выпустил центрхава, значит, что «Челси» надеется хотя бы не проиграть?
Виллиан уступил место Сеску Фабрегасу. Антонио Конте насыщает центр поля.
Автор Eurosport.ru Вячеслав Палагин смотрит матч вместе с нами и казнит Бакайоко за сегодняшнюю игру.
Посмотрим, как «Челси» справится с «Уотфордом» вдесятером.
Бакайоко далеко отпустил мяч в центральном круге и впилился в ноге Ричарлисона. Это вторая желтая и удаление.
ТЬЕМУЭ БАКАЙОКО ПОЛУЧИЛ КРАСНУЮ КАРТОЧКУ!
Педро! Попал в штангу после скидочки в касание от Мозеса, но чуть раньше Виктор сыграл рукой.
Лица разочарования.
Деулофеу хитро крутил мяч в ворота с углового. Не иначе игру «Фиорентины» с «Болоньей» посмотрел, там два сухих листа было.
Не очень высокие скорости в нашем матче, и моментов больше у «Уотфорда», чем у «Челси».
Бакайоко получил желтую карточку за этот фол. Пожалуй, правильно поступил арбитр Дин.
Теперь досталось Этьену Капу, Тьемуэ Бакайоко срубил соперника серьезнее, чем Кэйхилл Дини.
Карнезис прогуливается по штрафной с мячом, снова никуда не спешит вратарь.
Давид Луис отправил мяч из глубины на Азара, Эден выскочил на передачу не в ту зону.
Трой Дини в контакте с Кэйхиллом поймал легкое повреждение и с трудом поднялся на ноги.
Деулофеу по касательной получил мячом по голове, больно каталонцу. Отвык он от мерзлых британских ударов в лицо.
Ричарлисон! Выскочил в чужую штрафную и бьет почти с линии – попал в смелого Кэйхилла!
Хави Грасия, бывший коуч «Рубина», что-то тревожно объясняет лавочникам «Уотфорда».
Ричарлисон чудо как хорош, вот и теперь он заработал угловой. «Сити», купишь его за 100 миллионов?
Дзаппакоста справился с атакой «Уотфорда» и безыдейно отправил мяч за пределы поля.
Передача в переднюю линию из глубины, Эден Азар не зацепился за мяч. Потеря «синих».
«Челси» пока не очень активно атакует, эмоций будто не хватает действующим чемпионам.
Ричарлисон классно выбежал из-за спин защитников, лайнсмен ошибся с определением офсайда.
Виллиан поймал отскок после прострела Мозеса, бразилец тоже не ахти как ударил по воротам.
Дини! Выловил мяч на дальней штанге, подача с углового приземлилась на ногу Трою, капитан «Уотфорда» плохо пробил в касание.
Ричарлисон смещался с левого полуфланга в центр, пробил с правой и нарвался на ногу соперника. Угловой.
Трой Дини комбинировал (ух ты!) и пасовал внутрь на Ричарлисона, бразилец тоже не ожидал такого паса от партнера.
Этьена Капу прихватили за футболку, «Уотфорд» разыграет штрафной мощным кроссом вперед.
Жерар Деулофеу сразу погнал за мячом к штрафной, Давид Луис отстранил его от атаки.
Янмаат симпатично отправил мяч с правого фланга, Ричарлисон не добрался в воздухе до кросса.
Неспешно голкипер «Уотфорда» Карнезис выбьет мяч подальше от ворот.
Погнали!
Оба новичка «Челси», Оливье Жиру и Эмерсон Пальмери, попали только в запас «синих».
«Челси» играет на выезде с «Уотфордом»!
Привет, я Данил Тармасинов, давайте посмотрим футбол!
Оливье Жиру и Эмерсон Пальмери могут дебютировать за «Челси». Выпустит ли их Антонио Конте на растерзание «Уотфорда»?