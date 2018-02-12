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Челси - Вест Бромвич
Чемпионат Англии - 12 февраля 2018
Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Челси – Вест Бромвич на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 23:00 12 февраля 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Антонио Конте или Алан Пардью? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Челси – Вест Бромвич? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Челси и Вест Бромвич, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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Андре Виллаш-Боаша и Роберто ди Маттео уволили из «Челси» после матчей с «Вест Бромвичем». У Антонио Конте проблемы, да еще и встречаться с «дроздами». Страшно.