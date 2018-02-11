Ньюкасл
    -
    17:15
    11.02.18
    Сент-Джеймс Парк
    Манчестер Юнайтед
      Чемпионат Англии • Тур 27
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Онлайн
      Ньюкасл - Манчестер Юнайтед
      Чемпионат Англии - 11 февраля 2018

      Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Ньюкасл – Манчестер Юнайтед на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 17:15 11 февраля 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Рафаэль Бенитес или Жозе Моуринью? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Ньюкасл – Манчестер Юнайтед? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Ньюкасл и Манчестер Юнайтед, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет

      Комментарии 0