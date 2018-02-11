Саутгемптон
    -
    19:30
    11.02.18
    Сент-Мэрис
    Ливерпуль
      Чемпионат Англии • Тур 27
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      Саутгемптон - Ливерпуль
      Чемпионат Англии - 11 февраля 2018

      Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Саутгемптон – Ливерпуль на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:30 11 февраля 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Маурисио Пеллегрино или Юрген Клопп? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Саутгемптон – Ливерпуль? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Саутгемптон и Ливерпуль, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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