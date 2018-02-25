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Кристал Пэлас - Тоттенхэм

Чемпионат Англии - 25 февраля 2018

Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Кристал Пэлас – Тоттенхэм на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 15:00 25 февраля 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Рой Ходжсон или Маурисио Почеттино? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Кристал Пэлас – Тоттенхэм? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Кристал Пэлас и Тоттенхэм, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

