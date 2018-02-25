Кристал Пэлас
    -
    15:00
    25.02.18
    Селхёрст Парк
    Тоттенхэм
      Чемпионат Англии • Тур 28
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      Кристал Пэлас - Тоттенхэм
      Чемпионат Англии - 25 февраля 2018

      Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Кристал Пэлас – Тоттенхэм на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 15:00 25 февраля 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Рой Ходжсон или Маурисио Почеттино? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Кристал Пэлас – Тоттенхэм? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Кристал Пэлас и Тоттенхэм, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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