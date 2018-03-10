Челси
    -
    20:30
    10.03.18
    Стэмфорд Бридж
    Кристал Пэлас
      Чемпионат Англии • Тур 30
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      Онлайн
      Челси - Кристал Пэлас
      Чемпионат Англии - 10 марта 2018

      Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Челси – Кристал Пэлас на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 20:30 10 марта 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Антонио Конте или Рой Ходжсон? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Челси – Кристал Пэлас? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Челси и Кристал Пэлас, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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      Дмитрий Панферов
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      «Челси» застрял в полупозиции: до «Тоттенхэма», который бежит четвертым – 5 баллов, от «Арсенала», следующего за «аристократами» – 8. Впереди ЛЧ, поэтому Конте вполне вероятно перекроит основу, что даст шанс приятному (по матчу с «МЮ») «Кристал Пэласу».

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