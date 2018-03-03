Тоттенхэм
    -
    18:00
    03.03.18
    Новый Уэмбли
    Хаддерсфилд Таун
      Чемпионат Англии • Тур 29
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      Тоттенхэм - Хаддерсфилд Таун
      Чемпионат Англии - 3 марта 2018

      Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Тоттенхэм – Хаддерсфилд Таун на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:00 3 марта 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Маурисио Почеттино или Дэвид Вагнер? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Тоттенхэм – Хаддерсфилд Таун? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Тоттенхэм и Хаддерсфилд Таун, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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