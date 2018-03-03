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Саутгемптон - Сток

Чемпионат Англии - 3 марта 2018

Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Саутгемптон – Сток Сити на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:00 3 марта 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Маурисио Пеллегрино или Пол Ламберт? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Саутгемптон – Сток Сити? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Саутгемптон и Сток Сити, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

