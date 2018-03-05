Кристал Пэлас
    -
    23:00
    05.03.18
    Селхёрст Парк
    Манчестер Юнайтед
      Чемпионат Англии • Тур 29
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      Онлайн
      Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед
      Чемпионат Англии - 5 марта 2018

      Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 23:00 5 марта 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Рой Ходжсон или Жозе Моуринью? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Кристал Пэлас и Манчестер Юнайтед, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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