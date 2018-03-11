Борнмут
    -
    19:00
    11.03.18
    Виталити Стэдиум
    Тоттенхэм
      Чемпионат Англии • Тур 30
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      Онлайн
      Борнмут - Тоттенхэм
      Чемпионат Англии - 11 марта 2018

      Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Борнмут – Тоттенхэм на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:00 11 марта 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Эдди Хоу или Маурисио Почеттино? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Борнмут – Тоттенхэм? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Борнмут и Тоттенхэм, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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      Дмитрий Панферов
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      «Тоттенхэм» бездарно вылетел из Лиги чемпионов, а значит продолжит гонку за вторым местом с удвоенной энергией. Первое препятствие – «Борнмут».

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