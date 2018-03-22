Фред-зона. «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» воюют за бразильца из «Шахтера»

7 декабря 2017-го на трибунах «Металлиста» Мирча Луческу ревниво наблюдал за матчем «Шахтера» в ЛЧ. Как иначе – горняки на протяжении 90 минут стирали улыбку с лица Гвардиолы, который шесть лет назад развернул украинскую команду на полпути к полуфиналу еврокубка. В 2011-м донетчане с румынским коучем ворвались в четвертьфинал Лиги чемпионов, но получили пинка от «Барселоны».

Еще больше боли у Луческу вызывала игра Фреда – ярче всех в матче светился бразилец, в которого румынский тренер тотально не верил. Отвечая на вопрос об отношениях с Луческу и Фонсекой, Фред уточнил, что португалец в маске Зорро дает ему больше свободы как в защите, так и в атаке. Именно при нем фланговый полузащитник мутировал в опорника, не потеряв возможности козырять скиллами на обоих краях поля.

«Лучший игрок «Шахтера» – это центральный полузащитник Фред. Слева он играл немного беспорядочно, поэтому я перевел его в центр», – критикан-Луческу и тут видит свой вклад в чужое достижение.

Мирча только наигрывал бразильца на различных участках поля – он не видел в футболисте навыков, над развитием которых точечно работал Фонсека. К примеру, персональная опека – источник кайфа для Фреда, что вообще непривычно для типичного бразильского лодыря. В матче против «Сити» отвертеться от напора оппонента не удалось Илкаю Гюндогану.

Помимо скепсиса Луческу, резкому скачку Фреда помешали потерянные из-за дисквалификации полгода: в 2015-м Фред отбывал наказание за баловство мочегонным диуретиком, запрещенным ВАДА.

Мутная история с обвинениями произошла на Кубке Америки. «Селесао» спихнули ответственность на обвиняемого, а «Шахтер» вяло защищал юнца в спортивном арбитражном суде, но все же скостил срок с двух лет до полугода. Бразилец на протяжении шести месяцев отрицал связь с запрещенкой, но грязный факт в биографии не загубил Фреду карьеру.

Ярлык не самого привлекательного кандидата в топ-клуб приклеился к Фреду из-за антропометрических данных (169 см роста). На позиции опорника нет строгой привязки по параметрам, но легко представить, чего опасались элитные клубы: низкорослый новичок не выдержит интенсивной борьбы с более крупными оппонентами. В УПЛ Фред не сильно искушен по-настоящему изнуряющими соперниками. А в футболе в принципе не так много невысоких топ-разрушителей, самый известный из них – Н’Голо Канте (168 см).

На радары Гвардиолы Фред попал вопреки стереотипным опасениям. Во-первых, Пеп и сам не похож на шкаф: щуплый испанец при 180 см роста меньше всего напоминал грозного опорника. Во-вторых, опытный каталонский аналитик мониторит потенциальных новичков по другим критериям.

Резкое продление контракта Фреда – стратегический ход, которым менеджмент «Шахтера» готовит бразильца к дорогостоящему трансферу. Если это действительно так, уже на собеседовании нужно показать, что ты устроишь экшн на любом клочке газона.

Тем более, боссы донетчан не впервые имеют дело с офисом «Сити» – летом 2013-го Фернандиньо оживленно делился планами по пополнению коллекции трофеев уже с «горожанами». Сделка по переходу 28-летнего бразильца из «Шахтера» обошлась англичанам в 40 млн евро.

Но бразильской династической истории может и не случиться. Генменеджер донетчан Сергей Палкин проговорился, что 25-летний гений опорной зоны в любом случае покинет клуб в июле этого года. Вопрос стоит только в том, какого цвета джерси примет латиноамериканскую фамилию.

«В системе Фонсеки моя главная функция – смена вектора атаки. Раньше в «Шахтере» это делали или через нападающих, или через защитников. Теперь я дирижер», – поделился Фред, Эта специальность особенно актуальна в новом сезоне для поредевшего оркестра Моуринью: летом у Феллайни истекает контракт, Кэррик завершает карьеру, а Блинд и Эррера, по информации Daily Mail, будут выставлены на продажу.

Чтобы прокачаться до уровня Манчестера (неважно, для какого конкретно), Фреду придется выворачивать себя наизнанку. Один из главных минусов бразильца – чудовищная робость, с которой игрок покидает отведенную ему треть поля. Это отличает полузащитника украинского топ-клуба от кумира из «Сити» – Фернандиньо: опытный бразилец, даже играя строжайшего ЦЗ, попытался забить головой во время матча с «Шахтером».

В вялой самоотдаче Фреда обвинить нельзя. В декабрьском матче против «Сити» бразилец конструировал каждую вторую атаку и перепахал всех по чистым подкатам и ключевым передачам. Все благодаря исключительной фанатичности бразильца: после тренировок и матчей он не отстает от тренеров-аналитиков, пока ему не предоставят личную стату и фитнес-данные. Пепу эта маниакальность точно понравится.

А послематчевые комментарии опорника – концентрат суровой самокритики: «Я очень много работаю, чтобы быть лидером команды. У нас есть несколько футболистов, от которых зависит игра. Конечно, хочется быть лучшим в команде, но пока что я не чувствую себя единоличным лидером Шахтера. Буду и дальше работать, потому что для меня каждый матч как последний».

Еще один важный виток эволюции бразильца – отточенные за год скиллы по ключевым показателям. В УПЛ-2017/18 Фред вступал в борьбу 2,7 раза за матч (было 2,5), чаще демонстрировал дриблинг – по 2,8 (против 0,7) и блокировал удары по 0,5 раз (поднялся с 0,3).

Ключевая и беззлобная мечта парня – отправить 33-летнего Фернандиньо на пенсию: «Я бы мечтал пойти по стопам Фернандиньо, он – моя ролевая модель. Это один из лучших бразильцев, когда-либо игравших за «Шахтер».

Красивая история о преемственности поколений. А ведь еще три года назад пример более удачливых друзей мог стать нехилым поводом для уныния. В 2015-ом Луиса Адриано запеленговал «Милан», Дуглас Коста отправился в «Баварию», а Фред довольствовался офферами со стороны «Фенера» и родного «Интернасьонала».

Главная интрига: будет ли Фред этим летом свергать кумира детства на «Этихаде» или пристроится на более вакантное место в опорной зоне команды с «Олд Траффорд».

Свернуть горы. Русским клубам надо брать пример с донецкого «Шахтера»

Будь в контакте со спортом