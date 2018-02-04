Кейн-сеансы. «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» выдали триллер, который ломает мозг

Уже даже малыши в детских садах слышали о планировании, тайм-менеджменте и целеполагании. Стремление к стратегичности в окружающем мире подавляет и ставит жесткие рамки, но только не в АПЛ. Эта лига, видимо, окончательно забила на законы, порядки и правила. Они живут, как хотят. Играют, как вздумается. И просто устраивают праздник неделю за неделей, а иногда даже чаще.

«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» – самые прогрессивные и бегущие команды Англии, и этот факт вряд ли вызывает хоть какие-то вопросы. Ребята Почеттино и Клоппа играют в быстрый пас в финальной трети поля, обладают, видимо, самой ядерной атакой на всем Туманном Альбионе (где-то поперхнулись Венгер и Пеп) и всегда генерируют эмоцию.

«Ливерпуль» Клоппа – с запасом самая психически неуравновешенная команда планеты. Только «красные» способны на показательную порку лидера АПЛ и поджимание лапок в обороне в одном матче, только Юрген заряжает с кромки поля мощнее «Энфилда» и только в такой команде могли взрастить лучшего игрока мира на данную минуту. «Ливерпуль» – эмоция. Это стало понятно еще в 2005-м, когда «Милан» упал на колени после феерического камбэка, а мерсисайдцев поразил вирус. Они исправно жгут в больших матчах и необязательно делают это игрой. И это феноменально хорошо для зрителей.

В игре против «Тоттенхэма» все могло сложиться серо, чему очень способствовали лондонские гости. Эрик Дайер расписался в отсутствии квалификации голевым пасом на Салаха уже на третьей минуте и усыпил матч. Причем настолько, что «Тоттенхэм» в первом тайме напоминал Москву, которую завалило снегом, – был беспомощен и вязок. Эриксен потерялся после гола на 11-й секунде в среду, Кейн продолжил падение в забвение, а Алли и Сон соревновались в умении прятаться – победили оба. В этот момент раскрылся истинный смысл покупки Лукаса Моуры. Бразилец очень пригодится «Тоттенхэму» как альтернатива Деле и Хынмину.

Во втором тайме скукота продолжилась уже со стороны «Ливерпуля», который сгорбился в защите и блокировал любые зоны, куда лезла атакующая четверка «шпор». Но забить суждено было не ей. Почеттино зажал замены на решающие 10 минут и угадал. Виктор Ваньяма выскочил на поле вместо подуставшего Дембеле и всадил в девятину уже через минуту. Клопп, который за две минуты до этого перешел на схему с тремя защитниками как-то сразу поугрюмел.

Ничья была оптимальным исходом для обеих команд с точки зрения игры, но возможные перестановки в таблице гнали «Тоттенхэм» вперед. И шанс вырвать победу они получили. Харри Кейн заработал точку, подошел к ней и бездарно пробил в Кариуса, лишив себя 100-го гола в АПЛ. Планирование, говорите?

Вот тут уже точно просматривался раздел очков, но против выступил Салах, который обул пятерых дефов в белом и прокинул мяч в сетку. Ага, стратегия подъехала. Клопп возрадовался, издал характерный рык, но не сломал очки, а, видимо, следовало.

Тогда бы он точно не увидел контакта ван Дейка и Ламелы, которого не было, и все-таки успешного преодоления Харри Кейном отметки в сотню голов в чемпионате Англии. Команды уложили в восемь минут два гола, два пенальти, замену и желтую карточку – так о каком тайм-менеджменте можно говорить, если игра горела вместе с дедлайном?

Если элиминировать «о, боже, что я только что увидел», то матч явно указал на две вещи. Первая: в мире сейчас нет игрока лучше Мохамеда Салаха. Его не получается остановить даже впятером, парень забивает во всех глобально важных матчах «Ливерпуля» и для него совершенно нет невозможных трюков. Вывод второй еще очевиднее: «Ливерпулю» хорошо и без Коутиньо. О бразильце уже никто и не вспоминает.

Через 1,5 недели к «Тоттенхэму» и «Ливерпулю» вернется Лига чемпионов и календарь станет совершенно невыносим. Но даже в таких условиях шансы на выход в 1/4 финала еврокубка у лондонцев и мерсисайдцев есть. За первых говорит бэкграунд в виде выноса от «МЮ», и если такое повторится хотя бы в одном матче против «Ювентуса», то «бьянконери» вылетят из ЛЧ быстрее, чем выстреливает рифмами Кендрик Ламар. «Ливерпулю» повезло еще больше, в первом раунде плей-офф его поджидает «Порту», который встречается с достойным сопротивлением пару раз в год. Главное не махать в штрафной ногами без дела.

«Тоттенхэм» и «Ливерпуль» снова выдали типичный для Премьер-лиги боевик и похоронили 80 скучнейших минут под фейерверком из голов и колебаний эмоций, а АПЛ снова доказала, что смотреть нужно только ее.

«Ливерпуль» – «Тоттенхэм» – 2:2

Таблица АПЛ, где борьба есть только за второе место