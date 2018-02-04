Дубль Мо Салаха и еще 3 момента, которые впечатаются в память из матча «Ливерпуля» и «Тоттенхэма»

Уже на третьей минуте «шпоры» привезли мяч. Дайер неловко скинул на Льориса и не увидел за спиной убегающего Салаха.

Мо подхватил обрез и расстрелял Уго. С августа 2014-го только Джон Стоунз привозил больше Эрика – у парня из «Тоттенхэма» шесть результативных ошибок.

Игра замедлилась, и до перерыва так и докатилась со счетом 1:0 в пользу «Ливерпуля». «Шпоры» включились во втором тайме. На 69-й минуте Деле Алли погнал в штрафную и рухнул в борьбе с Ловреном и Робертсоном. Но плеймейкер «шпор» не заработал пенальти, а лишь получил желтую.

Веселье началось после 80-й минуты. Виктор Ваньяма выпрыгнул на замену и вколотил мощнейший гвоздь в девятку. Маурисио Почеттино ответил Вячеславу Палагину на то, что он не умеет делать замены.

Три минуты спустя Кариус снес Харри Кейна, форвард пробил с точки по центру, Лорис вовремя замерз на ленточке и отразил 11-метровый.

На 91-й Салах в одиночку прошел к воротам, проскочил защитников и послал мяч над Льорисом.

А на 94-й 75-миллионный Вирджил ван Дейк снес Эрика Ламелу и подарил «Тоттенхэму» второй пенальти. Теперь Харри Кейн не промахнулся.

2:2 – «Ливерпуль» с «Тоттенхэмом» выпустили пар и чуть отдалились. «Красные» – от второго места «МЮ», «шпоры» – от топ-4.

«Ливерпуль» – «Тоттенхэм» – 2:2

Все-все-все главные истории в вашем телеграме