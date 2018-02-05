Шведское ТВ проанализировало забег болельщика по полю. Вот прям реально проанализировало

Эксперты шведского телеканала Viasat Sport провели подробный анализ матча английской Премьер-лиги между «Кристал Пэлас» и «Ньюкаслом». Но под разбор попали не футболисты, а выбежавший на газон фанат.

В тематической программе про АПЛ редакторы приостановили запись на моменте, когда болельщика ловит один из стюардов. Эксперты оранжевой стрелочкой показали траекторию бега стрикера, а зеленой посоветовали идеальный способ скрыться от опеки парня из службы безопасности.

К сожалению, фанат не слышал умников из Скандинавии, пошел не по тому пути и попал в лапы стюарда.

«Кристал Пэлас» и «Ньюкасл» сыграли вничью – 1:1.

За команды забили два парня, которые в минуту получают больше, чем выбежавший болельщик за всю жизнь, но доставляют в 10 раз меньше радости, чем этот фан.

Поставь и подними на ставке столько же, сколько получают футболисты «Пэлас» и «Ньюкасла».

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