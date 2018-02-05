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Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино: «У Харри Кейна большие, большие яйца»

Почеттино: «У Кейна большие, большие яйца»
Eurosport

Вчера в 00:59

Самая важная часть тела, чтобы забивать в Англии.

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино отметил вклад нападающего Харри Кейна в ничью с «Ливерпулем».

«Он – один из лучших страйкеров. Харри очень спокоен. Чтобы забить 100 мячей в Премьер-лиге, нужны большие, большие яйца», – сказал Почеттино.

«Без сомнений, очень важно поздравить Кейна с 100 голами в АПЛ, для него это просто фантастика. Он поблагодарил каждого за помощь команде, был так счастлив и взволнован тем, что забил 100 мячей в чемпионате», – произнес коуч «шпор» во флэш-интервью Sky Sports.

  • Харри Кейн не забил пенальти на 87-й минуте в матче с «Ливерпулем», но был точен с 11 метров на 95-й.
  • Гол Кейна принес «Тоттенхэму» ничью с «Ливерпулем» – 2:2.

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