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Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино: «У Харри Кейна большие, большие яйца»
Самая важная часть тела, чтобы забивать в Англии.
Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино отметил вклад нападающего Харри Кейна в ничью с «Ливерпулем».
«Он – один из лучших страйкеров. Харри очень спокоен. Чтобы забить 100 мячей в Премьер-лиге, нужны большие, большие яйца», – сказал Почеттино.
«Без сомнений, очень важно поздравить Кейна с 100 голами в АПЛ, для него это просто фантастика. Он поблагодарил каждого за помощь команде, был так счастлив и взволнован тем, что забил 100 мячей в чемпионате», – произнес коуч «шпор» во флэш-интервью Sky Sports.
- Харри Кейн не забил пенальти на 87-й минуте в матче с «Ливерпулем», но был точен с 11 метров на 95-й.
- Гол Кейна принес «Тоттенхэму» ничью с «Ливерпулем» – 2:2.
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