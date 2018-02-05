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Рио Фердинанд может провести бой против видеоблогера, у которого 17 миллионов подписчиков на YouTube

Фердинанд может провести бой против видеоблогера, у которого 17 миллионов подписчиков на YouTube
Eurosport

Вчера в 11:50Обновлено Вчера в 11:51

Точно получится зрелищнее, чем у Флойда Мэйуэзера и Конора Макгрегора.

Легенда «МЮ» и сборной Англии Рио Фердинанд вовсю строит карьеру профессионального боксера. Первым соперником экс-футболиста может стать популярный YouTube-блогер, рэпер KSI.

«Я знаю, что Рио сам занимается боксом. Я бы провел бой с ним, почему бы и нет? Многие люди считают, что Рио меня уничтожит. Они просто не видели меня на ринге», – сказал KSI.

  • В ночь на 5 февраля KSI провел поединок и побил другого видеоблогера Джо Уеллера. За 9 часов видео боя набрало 1,2 млн просмотра.
  • KSI занимает 42-е место по подписчикам на YouTube (17 млн).
  • Фердинанд выступал за «МЮ» в 2002 – 2014 годах и завоевал 14 титулов. На счету Рио 6 чемпионств в Премьер-лиге, победа в Лиге чемпионов и на Клубном ЧМ.

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