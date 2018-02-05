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Клопп – о пенальти: «Если бы я сказал, что думаю, получил бы самый большой штраф в истории футбола»

Клопп – о пенальти: «Если бы я сказал, что думаю, получил бы самый большой штраф в истории футбола»
Eurosport

Вчера в 14:08Обновлено Вчера в 15:10

Немец взбешен судейством в матче против «Тоттенхэма».

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал работу арбитра встречи с «Тоттенхэмом» Джонатана Мосса, в которой тот назначил два пенальти – оба в ворота «красных».

«В первом тайме было очень много жестких стыков, во многих эпизодах судья мог дать штрафной, но он показывал: сегодня так можно, играем. А потом легчайшее касание за весь матч изменило ход всей игры.

Это не пенальти, это просто эпизод. Я зол, но что я могу изменить? Что я должен делать? Сказать что-то для заголовков? Получить штраф, дисквалификацию? Если бы я сказал, что думаю, получил бы самый большой штраф в истории футбола. Это не имеет смысла», – заявил Клопп в интервью BBC.

  • «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» сгоняли вничью – 2:2.
  • Одиннадцатиметровые в ворота мерсисайдцев были назначены в последние десять минут игры. Один из них реализовал Харри Кейн.
  • «Ливерпуль» набрал 51 очко и занимает третье место, в активе «Тоттенхэма» 49 баллов и пятая позиция. Впереди еще много больших матчей.

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