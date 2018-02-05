Other Agency

Унылая симуляция Алли из матча с «Ливерпулем», в которую не поверил даже сам Деле

Унылая симуляция Алли из матча с «Ливерпулем», в которую не поверил даже сам Деле
Eurosport

Вчера в 17:29Обновлено Вчера в 17:46

Полузащитник «Тоттенхэма» еще не выбрал, кем хочет быть – футболистом или актером.

В матче 26-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» сыграли вничью – 2:2.

Одним из антигероев встречи оказался Деле Алли. На 69-й минуте звезда сборной Англии ворвался в штрафную мерсисайдцев, понял, что потерял контроль над мячом и упал по собственной воле.

Судья матча Джонатан Мосс сразу же показал симулянту желтую карточку. Правда, в последние 10 минут все-таки назначил два спорных пенальти в ворота «Ливерпуля» – Марк Клаттенбург сказал, что оба одиннадцатиметровых пришли из офсайда.

  • «Ливерпуль» набрал 51 очко и занимает третье место.
  • В активе «Тоттенхэма» 49 баллов и пятая позиция.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

Чемпионат Англии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Зря тебе не очень интересен матч «Каролина» – «Сан-Хосе». Там была крутая драчка

03:43
Популярные видео
«Вашингтон» трижды вел в счете, но все равно проиграл «Вегасу». Бывает
1 656 просмотровВчера в 17:37
«Он полторы минуты не двигался, а стадион вопил в истерике». Лучшие шоу в перерыве Супербоула
20 780 просмотровВчера в 06:57
А еще вам может понравиться