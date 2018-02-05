Унылая симуляция Алли из матча с «Ливерпулем», в которую не поверил даже сам Деле

В матче 26-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» сыграли вничью – 2:2.

Одним из антигероев встречи оказался Деле Алли. На 69-й минуте звезда сборной Англии ворвался в штрафную мерсисайдцев, понял, что потерял контроль над мячом и упал по собственной воле.

Судья матча Джонатан Мосс сразу же показал симулянту желтую карточку. Правда, в последние 10 минут все-таки назначил два спорных пенальти в ворота «Ливерпуля» – Марк Клаттенбург сказал, что оба одиннадцатиметровых пришли из офсайда.

«Ливерпуль» набрал 51 очко и занимает третье место.

В активе «Тоттенхэма» 49 баллов и пятая позиция.

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