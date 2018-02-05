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Нападающий «Тоттенхэма» Деле Алли зачем-то снялся в секс-видео, и его слили в интернет

Алли зачем-то снялся в секс-видео, и его слили в интернет
Eurosport

23 ч. назадОбновлено 20 ч. назад

Хорошо, что не обвинили в домогательствах.

Деле Алли вмазался в секс-скандал сразу после матча с «Ливерпулем» (2:2).

5 февраля какой-то недруг выложил в интернет 12-секундное видео с нападающим «Тоттенхэма». На нем Деле Алли и неизвестная брюнетка расслабляются без одежды.

Деле уже связался с адвокатами, которые удаляют публикации в английских медиа.

То самое видео – не кликай, если ты на работе, тебе нет 18 или твои моральные принципы достаточно сильны.

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