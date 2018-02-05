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Граффити с форвардом «МЮ» Рэшфордом украсило коридор на «Олд Траффорд». Маркусу всего 20 лет

Граффити с Рэшфордом украсило коридор на «Олд Траффорд». Маркусу всего 20 лет
Eurosport

21 ч. назадОбновлено 20 ч. назад

Хитрая уловка манкунианцев для удержания воспитанника.

Изображение Маркуса Рэшфорда появилось в коридоре манкунианского клуба.

Фотографию английский нападающий выложил в твиттер и сдобрил радостной подписью: «Быть изображенным на стене – момент гордости».

  • Возможно, руководство клуба нанесло граффити с Маркусом, чтобы удержать форварда – по слухам, Рэшфорд недоволен положением в клубе и игровым временем.
  • В сезоне-2017/18 Маркус Рэшфорд сыграл 25 матчей в АПЛ, забил 4 мяча и 5 раз ассистировал.

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