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Моуринью назвал атмосферу на «Олд Траффорд» тихой. Боссы «МЮ» созвали экстренную встречу с фанатами

Моуринью назвал атмосферу на «Олд Траффорд» тихой. Боссы «МЮ» созвали экстренную встречу с фанатами
Eurosport

22 ч. назадОбновлено 20 ч. назад

Жозе не понравился прием болельщиков для Алексиса Санчеса.

Начальство «Манчестер Юнайтед» организует встречу с болельщиками. Руководство и фанаты обсудят замечание Жозе Моуринью, сделанное после матча с «Хаддерсфилдом» (2:0).

«Здесь атмосфера немного тихая – маловато энтузиазма. Но футболисты любят играть дома», – сказал Моуринью в разговоре о первых матчах Алексиса Санчеса за «Юнайтед».

The Telegraph пишет, что эти слова станут главной темой на предстоящей встрече фанатов с управляющим директором «МЮ» Ричардом Арнольдом и другими менеджерами манкунианцев.

  • Алексис Санчес достался «Манчестер Юнайтед» бесплатно – они обменяли его на Генриха Мхитаряна.
  • Жозе Моуринью возглавляет манков второй сезон и ведет команду на втором месте в таблице АПЛ.

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