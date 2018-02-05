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Моуринью назвал атмосферу на «Олд Траффорд» тихой. Боссы «МЮ» созвали экстренную встречу с фанатами
Жозе не понравился прием болельщиков для Алексиса Санчеса.
Начальство «Манчестер Юнайтед» организует встречу с болельщиками. Руководство и фанаты обсудят замечание Жозе Моуринью, сделанное после матча с «Хаддерсфилдом» (2:0).
«Здесь атмосфера немного тихая – маловато энтузиазма. Но футболисты любят играть дома», – сказал Моуринью в разговоре о первых матчах Алексиса Санчеса за «Юнайтед».
The Telegraph пишет, что эти слова станут главной темой на предстоящей встрече фанатов с управляющим директором «МЮ» Ричардом Арнольдом и другими менеджерами манкунианцев.
- Алексис Санчес достался «Манчестер Юнайтед» бесплатно – они обменяли его на Генриха Мхитаряна.
- Жозе Моуринью возглавляет манков второй сезон и ведет команду на втором месте в таблице АПЛ.
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