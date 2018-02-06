Самое дерзкое празднование гола. Троя Дини из «Уотфорда» все достали

В матче 26-го тура АПЛ «Уотфорд» принимал действующих чемпионов «Челси». Развязка случилась, как в фильме Нолана – 4:1.

На 42-й минуте Деулофеу ушел от Куртуа в штрафной «синих», и бельгийский вратарь срубил соперника. Пенальти реализовал Трой Дини, который отпраздновал гол самым неожиданным образом – средними пальцами, протянутыми в сторону трибун.

За подобный жест 29-летнему форварду грозит дисквалификация на несколько игр. В 2011-м Уэйн Руни показал в камеру средний палец, забив «Вест Хэму», и получил два матча бана. Один матч по той же причине пропустил Деле Алли, показавший фак судье на матче Англия – Словакия.

На 30-й минуте матча Бакайоко получил прямую красную карточку.

Эден Азар сравнял счет на 82-й минуте, но после Янмат, Деулофеу и Перейра вонзили еще 3 мяча «Челси».

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