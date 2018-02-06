Антонио Конте пора валить из «Челси». Лучше уже не будет

Антонио Конте будто сливал эту игру. Даже трио в нападении Азар-Виллиан-Педро казалось издевкой и фирменным жестом руководству: я принципиально не буду ставить тех, кого вы мне купили. Мората травмирован, Жиру – подходящий форвард для системы Конте, но алленаторе все равно выбирает проверенный вариант без столба в нападении. Показательно для боссов «Челси» и лично Марины Грановской.

Наверняка в течение недели Антонио миллион раз ответит и даже разъяснит на примерах, чего именно не понимает в его тактике свежепокромсанный Оливье. Но держать его в запасе больше часа при отставании в один мяч, отсутствующем Виллиане и десяти парнях на поле – чересчур осторожно. Так не поступают люди, которые держатся за работу.

«Челси» покупал Тьемуэ Бакайоко, чтобы в опорной зоне хоть у кого-то было приличное владение мячом. Но у бывшего хава «Монако» появились проблемы с чисто оборонительной работой. Во Франции его хватало везде в 4-4-2 Жардима, у Конте Бакайоко по-прежнему теряется в схеме, когда сзади подстраховывают трое, а не четверо. Прошло больше половины сезона, и вот Тьемуэ совершает три потери и за 30 минут ловит две желтые карточки, одна глупее другой. Что в голове у этого парня? Вряд ли установка тренера – скорее, какие-то свои инстинкты.

Тьемуэ Бакайоко («Челси»), «Уотфорд»Getty Images

Неудивительно, что «синие» ушли в раздевалку с нолем ударов в створ. Конте снял с игры чуть хромавшего Виллиана и выпустил Фабрегаса для затыкания дыры в центре. Да, формально это такое же грамотное решение, как маленькие и сыгранные парни в нападении. Только почему же ни первое, ни второе не сработало?

У итальянца были варианты сыграть острее, жестче, хлестче, но он выбрал осторожность. 11-я команда Премьер-лиги – нашли, кого бояться. Энергосберегающий режим ни в каком случае не помогает с клубом, только-только сменившим тренера и играющем на драйве. Хави Грасия не испугался «Челси» и поставил вместе мощного Дини и юркого, мотивированного Деулофеу – убийственная двоечка от «шершней».

Трой Дини («Уотфорд»)Getty Images

У «синих» не получалось ничего, аморфно было все нападение и сам главный тренер. Антонио Конте не прыгал и не заводился от любого касания противника. Таким образом он согревался в первые дни в АПЛ, сейчас же у него и футболистов не горит ничего. После чемпионства коуч искал искру в баттлах с Моуринью, а теперь выглядит опустошенным.

Антонио с довольной улыбкой сложил руки на груди и смотрел на эквалайзер Азара, будто вертел эту лигу лет 10 подряд, хотя взял в Англии лишь один трофей. Такое простят тренерам «Ювентуса», которые натурально царствуют в Италии – у «Стэмфорд Бридж» хозяин один, и с его фотографиями уже налепили мемов. Вот Абрамович звонит Хиддинку: «Привет, Гус. Это я, твой старый приятель Роман. Есть кое-какая работенка для тебя на полгода».

Легко поверить, если мы проснемся на утро и узнаем об увольнении Конте. Не об отставке – алленаторе не примет поражение в этой подковерной игре, а именно о досрочном расторжении контракта по инициативе клуба. Итальянец будто сам не заинтересован в исправлении ситуации. Он чувствует себя правым в конфликте с Грановской и беспомощно сливает 1:7 двум середнякам со всеми инструментами на руках, чтобы раскрасить игру как-то поярче. Вместо этого «Челси» фатально не везет с «Борнмутом» (почти равные показатели xG и на три пропущенных мяча больше), а затем везет не получить больше четырех голов от «Уотфорда».

Отношения Конте с «Челси» подпорчены навсегда. Тренер обречен – чтобы остаться в Лондоне, ему нужно догнать «Манчестер Сити», даже второе место не устроит руководство. В оправдание Антонио вновь обвинит боссов в отсутствии поддержки на словах и скромных трансферах на деле и в мае получит закономерный пинок под зад. И это будет самым логичным: команде итальянец дал все. Сейчас он просто высасывает из нее энергию и тянет футболистов на дно. Абрамовичу с Грановской нужно только решить: Конте утащит игроков с собой или поплывет на корм рыбам в одиночестве.

«Уотфорд» – «Челси» – 4:1

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