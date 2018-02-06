Все голы позора «Челси» на «Викаридж Роуд», после которого Абрамович подумает о продаже клуба

В матче 26-го тура АПЛ «Челси» на выезде разгромно проиграл «Уотфорду» (1:4).

Первый мяч в ворота Куртуа зашвырнул Трой Дини: капитан «шершней» прошил Тибо с точки после сноса Жерара Деулофеу.

Еще в первом тайме «Челси» остался в меньшинстве (отдыхать отправился Бакайоко), но на 82-й минуте Эден Азар сравнял счет. Казалось, лондонцы спаслись, но нет.

Через минуту после гола «Челси» хозяева снова и окончательно вышли вперед: Дэрил Янмат сместился в центр, сыграл в стеночку с Роберто Перейрой и катнул мяч мимо Куртуа.

Сомнений в победе «Уотфорда» не осталось после крутого прохода и финишинга Деулофеу.

Черту под поражением «Челси» подвел точный удар Перейры, который чуть раньше оформил ассист на Янмата.

«Челси» занимает четвертое место в таблице АПЛ. В активе лондонцев 49 очков.

«На счету «Уотфорда» 30 очков. «Шершни» на 6 очков отстают от зоны Лиги Европы и имею 6 очков преимущества перед командами из зоны вылета.

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