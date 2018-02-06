«Челси» впервые с 1995 года потерпел 2 разгромных поражения в АПЛ подряд

«Челси» в 26-м туре АПЛ смачно влетел на выезде «Уотфорду» (1:4).

Это поражение стало для команды Антонио Конте вторым крупным подряд в АПЛ. Туром ранее «синие» уступили на своем поле «Борнмуту» (0:3).

Последний раз «Челси» терпел два разгромных поражения кряду в октябре 1995 года, уступив «Манчестер Юнайтед» (1:4) и «Блэкберну» (0:3).

«Челси» занимает четвертую строчку в таблице АПЛ.

В 1/8 финала Лиги чемпионов «синие» сыграют с «Барселоной». Матчи пройдут 20 февраля и 14 марта.

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