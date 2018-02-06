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Адам Лаллана обезумел после фола и едва не свернул сопернику шею

Лаллана обезумел после фола и едва не свернул сопернику шею
Eurosport

9 ч. назад

У англичанина большие проблемы с нервами.

В матче между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» до 23 лет игровое время получил полузащитник основного состава «красных» Адам Лаллана.

Видимо, Адаму не очень понравилась ссылка в дубль, потому что в середине второго тайма он сорвался и чуть не убил человека.

Дисквалификация Лалланы за прием из единоборств вступит в силу 19 февраля и составит три игры. Скорее всего, игрок не примет участие не только в матчах U23, но и не вернется в главную команду «Ливерпуля».

  • В сезоне АПЛ-2017\18 Лаллана сыграл всего 156 минут.
  • В прошлом сезоне Адам забил 8 голов и отдал 7 ассистов в рамках АПЛ.

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