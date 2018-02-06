Харри Кейн – об изгнании из академии «Арсенала»: «Теперь понятно, кто был прав, а кто – нет»

Форвард «Тоттенхэм» Харри Кейн рассказал о чувствах, которые он испытывает во время матчей с «Арсеналом».

«Каждый раз, когда мы играем против «Арсенала», я думаю: ну хорошо, посмотрим, кто был прав, а кто – нет. То, что они от меня отказались, стало лучшим событием в моей жизни.

Долгое время меня мотировала одна картинка: я закрывал глаза и представлял как забиваю «Арсеналу» в АПЛ. Я уже несколько раз делал это, так что чувство никогда не поблекнет. И все же теперь меня мотивирует нечто иное. Теперь я закрываю глаза и вижу себя поднимающим Кубок Премьер-лиги над головой на нашем новом стадионе с моими парнями. Я бы обменял следующие 100 голов на это чувство», – написал Кейн для сайта The Players' Tribune.

В детстве Кейн занимался в академии «Арсенала», но по воле клуба ушел из нее в возрасте восьми лет.

На счету Харри 31 гол и 3 ассиста в 33 матчах сезона-2017/18.

Матч «Тоттенхэм» – «Арсенал» состоится 10 февраля в 15:30 мск.

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