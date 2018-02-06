Конте и Гвардиола уничтожают АПЛ. Мужчины делят первое место по проценту побед в истории турнира

Главные тренеры «Манчестер Сити» и «Челси» Хосеп Гвардиола и Антонио Конте делят первое место по проценту побед среди всех коучей в истории АПЛ.

Испанец и итальянец выиграли 70,3% своих матчей в чемпионате Англии – среди тренеров, проведших не менее 5 игр в Премьер-лиге, чаще не побеждал никто.

«Манчестер Сити» лидирует в чемпионате Англии с отрывом в 13 очков от «Манчестер Юнайтед» (69 против 56).

«Челси» идет четвертым с 50 очками.

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