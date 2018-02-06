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BBC: в АПЛ появится зимняя пауза после 2019 года

BBC: в АПЛ появится зимняя пауза после 2019 года
Eurosport

4 ч. назадОбновлено 3 ч. назад

Жалобы тренеров наконец-то привели к ощутимому результату.

После 2019 года в чемпионате Англии, возможно, введут зимний перерыв. Эту инициативу давно поддерживает большинство тренеров АПЛ, которые жалуются на слишком плотный график и обилие травм у игроков в фестивальный период.

По информации BBC, объявление о введении зимней паузы состоится сразу после подписания нового телевизионного контракта. О новой сделке должны объявить в ближайшее время.

По действующему соглашению лиги со Sky и BT, которое закончится в 2019 году, введение зимней паузы в чемпионате Англии невозможно.

  • 59% респондентов сайта BBC поддерживают появление в АПЛ зимнего перерыва.
  • Стоимость действующего контракта АПЛ со Sky и BT – 5,14 миллиарда фунтов.

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