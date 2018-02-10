«Тоттенхэм» – «Арсенал»: перед матчем чемпионата Англии

Это последний шанс Венгера зацепиться за Лигу чемпионов. Сейчас «канониры» проигрывают четвертому месту 5 баллов, а осечка в игре со «шпорами» окончательно откинет их от зоны ЛЧ. Победа вернет Венгеру статус и прокричит: «Мы еще в игре, мужики».

«Тоттенхэм» тоже рискует остаться без ЛЧ, но кризис «Челси» взбодрил «шпор». Почеттино должен активировать убийц, иначе останется без серьезных покупок летом (кому они нужны под Лигу Европы). Бонус: это лучший матч для того, чтобы вырубить принципиального соперника, оторваться от него на 8 очков и ликвидировать из гонки за ЛЧ.

Кто посмотрит матч по ТВ

Впервые за долгое время оба тренера не будут жаловаться на травмы. У Венгера не будет только Касорлы. Под вопросом только участие в игре Чеха, который получил повреждение в игре с «Эвертоном». Но вряд ли это ранит Арсена – в последних матчах Петр похож на мешок. У Почеттино уже тренируются Алдервейрелд и Роуз. Не факт, что оба выйдут, но вероятность есть. В лазарете только Уинкс – это не так страшно.

Форма

«Арсенал» – невероятно непредсказуемая команда. Ничью с аутсайдерами из «ВБА» сменила яркая рубка с «Челси» (2:2). После провала с «Борнмутом» – разгром «Кристал Пэлас». Следом провал от мертвого «Суонси», потом изнасилование «Эвертона».

«Канониры» нестабильны, но, если следовать логике последних матчей, игра с «Тоттенхэмом» получится провальной.

Аналогичная ситуация и у «шпор»: ВНВНВН. Следовательно, логика подсказывает, что следующую игру АПЛ «Тоттенхэм» выиграет. Но это неточно, это же «Тоттенхэм».

Кто что сказал

Харри Кейн, форвард «Тоттенхэма»: «Каждый раз, когда мы играем против «Арсенала», я думаю: ну хорошо, посмотрим, кто был прав, а кто – нет. То, что они от меня отказались, стало лучшим событием в моей жизни. Долгое время меня мотировала одна картинка: я закрывал глаза и представлял, как забиваю «Арсеналу» в АПЛ. Я уже несколько раз делал это, так что чувство никогда не поблекнет» (The Players' Tribune)

Маурисио Почеттино, тренер «Тоттенхэма»: «Тяжело быть Венгером, по разным причинам. Возможно, мы говорим об одном из последних тренеров, которому удавалось контролировать в футбольном клубе практически все» (Telegraph)

Арсен Венгер, тренер «Арсенала»: «Уверен, Почеттино имел в виду, что обхитрить соперника – сделать по-умному. Но я не уверен, что он оправдывал симуляции. Не думаю, что он имел в виду это» (Goal)

Лицом к лицу

В первом круге победил «Арсенал». По голу забили Мустафи и Санчес.

В последних 5 матчах команды победили по разу, трижды сыграв вничью.

Всего команды провели друг с другом 194 матча. У «Арсенала» больше побед – 81, у «шпор» – 62. Вничью команды рубили 51 раз.

Люди в черном

Дерби доверено Энтони Тейлору и его помощникам. В этом сезоне 39-летний арбитр отработал на 20 матчах АПЛ: в них он показал 75 желтых и 2 красные карточки, поставив 3 пенальти.

При Тэйлоре в этом сезоне «Арсенал» сыграл вничью с «Челси» (2:2), сделал «Борнмут» (3:0) и слил «МЮ» (1:3). «Тоттенхэм» при Энтони проиграл «Челси» и «Лестеру» (оба раза по 1:2).

В центре внимания

Покажет класс

Переход в другой клуб часто окрыляет. Обамеянг уже забил, но Мхитарян еще круче – 3 ассиста на ворота «Эвертона». У Генриха еще полно злости и эмоций – самое то, чтобы прикончить «Тоттенхэм».

Обделается

На неделе Алли вляпался в секс-скандал и истерично попросил адвоката уничтожить запись в интернете. Это утопия – в сети выживет все, поэтому Деле будет думать явно не о футболе. В такой ситуации он может психануть и вмазать кому-нибудь на красную. Типичный Алли.

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Котировки букмекеров

Почеттино сделает Венгера – в этом уверены букмекеры. «Шпорам» помогут хорошая форма и домашние трибуны. Про Мхитаряна и Обамеянга букмекеры забыли – ты можешь их за это наказать.

Победа «Тоттенхэма»: 2,04

Ничья: 3,8

Победа «Арсенала»: 3,64

Линия на матчи АПЛ

Ориентировочные составы

«Арсенал»

«Тоттенхэм»

Вопрос дня

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