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Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта: «Команда не сливает Антонио Конте»

Аспиликуэта: «Команда не сливает Конте»
Eurosport

22 ч. назад

Так всегда говорят.

Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта опроверг предположения о том, что команда пытается выжить главного тренера Антонио Конте.

«Мы не сливаем Конте. Если бы вы видели наши тренировочные занятия, то поняли, как сильно мы стараемся.

Мы больше всех разочарованы результатами последних двух матчей. Это очень тяжело. Команда была наказана за плохие моменты в течение игры.

Подобные спекуляции ходят все мои 5-6 лет в «Челси». Я лишь хочу поскорее выйти на тренировку, подготовиться к следующей игре, чтобы добыть три очка и вернуть нашу веру в себя», – цитирует Аспиликуэты ESPN.

  • В последних турах «Челси» проиграл «Борнмуту» (0:3) и «Уотфорду» (1:4).
  • «Синие» потерпели два крупных поражения в чемпионате Англии подряд впервые с октября 1995 года.

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