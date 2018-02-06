Sport.es: Луис Энрике в ближайшие cутки сменит Антонио Конте во главе «Челси»

Экс-главный тренер «Барселоны» Луис Энрике находится в шаге от того, чтобы возглавить «Челси».

По информации Sport.es, владелец «синих» Роман Абрамович намерен в ближайшие сутки уволить Антонио Конте и пригласить на его место Энрике.

Конте возглавил «Челси» летом 2016 года и сходу привел «синих» к чемпионству.

После 26 туров сезона-2017/18 «Челси» идет лишь четвертым.

В последних двух матчах команда Конте потерпела два разгромных поражения. По мнению британских медиа, у итальянца возник конфликт с командой.

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