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Sport.es: Луис Энрике в ближайшие cутки сменит Антонио Конте во главе «Челси»

Sport.es: Энрике в ближайшие cутки сменит Конте во главе «Челси»
Eurosport

21 ч. назад

Испанец тоже сделает «синих» чемпионами Англии, а потом что-то пойдет не так.

Экс-главный тренер «Барселоны» Луис Энрике находится в шаге от того, чтобы возглавить «Челси».

По информации Sport.es, владелец «синих» Роман Абрамович намерен в ближайшие сутки уволить Антонио Конте и пригласить на его место Энрике.

  • Конте возглавил «Челси» летом 2016 года и сходу привел «синих» к чемпионству.
  • После 26 туров сезона-2017/18 «Челси» идет лишь четвертым.
  • В последних двух матчах команда Конте потерпела два разгромных поражения. По мнению британских медиа, у итальянца возник конфликт с командой.

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