Getty Images

The Telegraph: Роман Абрамович не позволит футболистам «Челси» решать судьбу Антонио Конте

The Telegraph: Абрамович не позволит футболистам «Челси» решать судьбу Конте
Eurosport

19 ч. назад

Президент лондонского клуба учится на ошибках.

Роман Абрамович в ближайшее время определит судьбу Анатонио Конте, но не станет учитывать при этом мнение футболистов.

Прежде глава «Челси» во время конфликтов между командой и тренером неоднократно вставал на сторону игроков. Так из «Челси» были уволены Луис Фелипе Сколари, Андре Виллаш-Боаш и Жозе Моуринью.

Но такие легенды, как Джон Терри, Фрэнк Лэмпард, Дидье Дрогба, Петр Чех и Бранислав Иванович, покинули клуб, а нынешние игроки не способны в той же мере повлиять на решение Абрамовича, передает The Telegraph.

  • В последних пяти турах команда Конте добилась лишь одной победы при двух поражениях и двух ничьих, но из топ-4 не выбыла.
  • По информации инсайдеров, у Конте конфликт с командой, хотя Сесар Аспиликуэта это опровергает.
  • Главным кандидатом в преемники итальянца считается Луис Энрике.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

Чемпионат Англии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Зря тебе не очень интересен матч «Каролина» – «Сан-Хосе». Там была крутая драчка

03:43
Популярные видео
«Вашингтон» трижды вел в счете, но все равно проиграл «Вегасу». Бывает
2 032 просмотров05/02 в 17:37
«Он полторы минуты не двигался, а стадион вопил в истерике». Лучшие шоу в перерыве Супербоула
21 553 просмотров05/02 в 06:57
А еще вам может понравиться