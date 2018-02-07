The Telegraph: Роман Абрамович не позволит футболистам «Челси» решать судьбу Антонио Конте

Роман Абрамович в ближайшее время определит судьбу Анатонио Конте, но не станет учитывать при этом мнение футболистов.

Прежде глава «Челси» во время конфликтов между командой и тренером неоднократно вставал на сторону игроков. Так из «Челси» были уволены Луис Фелипе Сколари, Андре Виллаш-Боаш и Жозе Моуринью.

Но такие легенды, как Джон Терри, Фрэнк Лэмпард, Дидье Дрогба, Петр Чех и Бранислав Иванович, покинули клуб, а нынешние игроки не способны в той же мере повлиять на решение Абрамовича, передает The Telegraph.

В последних пяти турах команда Конте добилась лишь одной победы при двух поражениях и двух ничьих, но из топ-4 не выбыла.

По информации инсайдеров, у Конте конфликт с командой, хотя Сесар Аспиликуэта это опровергает.

Главным кандидатом в преемники итальянца считается Луис Энрике.

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