«Челси» нужно уволить Конте. И разобраться с трансферами

2 жалкие победы в 10 матчах. 2 унизительных разгрома подряд впервые с 1995 года. Все шансы опуститься на пятое место – поближе к «Арсеналу». Полнейшее отчаяние перед встречами с «Барсой». В ужасающем кризисе «Челси» проще всего винить Антонио Конте – список его грехов длиннее, чем чек в субботнем «Ашане».

Он подло отчислил Диего Косту (via SMS) и явно подорвал авторитет в раздевалке. Рассказывал о мечте вернуться в Италию вместо того, чтобы думать о победе в ЛЧ. Выпиливал из состава Луиза из-за его дружбы с Костой. Ругался с руководством из-за трансферов. Собачился с Моуринью из-за какой-то ерунды. Осознанно выбирал состав, который сам признавал неподходящим.

Конте и правда сделал команду неуправляемой – она уже не оживет, судя по тому, как пусто было в глазах игроков, когда они вдесятером проигрывали «Уотфорду». Лондонцы бездумно рубили соперников, истерили, ошибались и двигались так хаотично, словно у них вообще нет коуча.

Когда такое случается в одной-двух встречах, ситуацию еще можно исправить. Но «Челси» смотрится слабо уже пару месяцев (нервно – вообще с лета), а Конте лишь развивает кризис и несет ахинею в интервью. «Давление? Какое давление? Я не знаю, что такое давление», – типичная риторика человека, который давно не контролирует ситуацию и вообще не представляет, как вернуться в игру.

Конечно, Конте нужно экстренно депортировать в его любимую Италию – тогда можно зацепить «Барсу» чисто на свежих эмоциях. С Антонио такой исход нереален – Вальверде и Месси спокойно разберут «Челси» на винтики и детали, а ремейк легендарных сражений из середины нулевых обернется унылым избиением.

Уже давно известно, что «Челси» все равно расстался бы с Конте летом 2018-го, так почему бы не провернуть все сейчас, когда тренер еще не окончательно опозорился, а клуб еще не совсем провалил сезон? Решение боссов стало бы резонным – тем более, один раз после аналогичной стрессовой отставки лондонцы даже взяли Кубок чемпионов.

Роман АбрамовичGetty Images

Звучит парадоксально, но «Челси» – первый в истории клуб-мешок, который обзавелся философией хотя бы на бумаге. Если изучить покупки лондонцев в последние сезоны, то окажется, что большинство сделок оформлялось за 15-25-40 млн евро. Для современного рынка это ерунда – реально мощные траты стартуют с отметки в 70-75 млн евро. «Челси», в свою очередь, не брал никого дороже Мораты – это говорит о многом.

Но еще важнее, что у лондонцев крайне запутанная схема одобрения трансферов. С одной стороны, в клубе долго (суммарно – 5,5 сезона) трудился Моуринью, который просил, получал и убирал кого хотел. С другой стороны, руководство (Абрамович, Грановская и недавно сбежавший в «Монако» техдиректор Эменало) регулярно занималось кадровыми вопросами без согласования с коучами.

Вероятно, второй подход в клубе сейчас считают самым правильным и адекватным: с ним невозможно повторение кейса Моура, который во время второго пришествия принес «Челси» бешеные убытки. Салах, Лукаку, Де Брёйне – все зачехленные суперзвезды стабильно отправляют лондонцам обжигающие приветы.

Но если Абрамович выбрал финальную стратегию, при которой подбором игроков занимается в основном персонал, то и назначать нужно строго тренеров, а не менеджеров. Тех, кто гарантированно не будет жаловаться на пассивность «Челси» в аукционах, но сосредоточится на работе с актуальным составом и вернет самых перспективных ребят из многочисленных аренд. Тактик, методист, ботан, задрот – называть эту ролевую модель можно как угодно, но суть не изменится.

Оливье ЖируGetty Images

Но сейчас менять Конте можно только на Хиддинка. Гус – надежный и проверенный вариант: он взбодрит игроков, послужит Абрамовичу полгода и спокойно вернется к камину безо всяких обид и надежд на долгосрочный контракт. Остальные кандидаты, во-первых, не пойдут на пятимесячный договор, а во-вторых, едва ли подходят сегодняшнему «Челси».

Анчелотти облажался в «Баварии» и вообще, судя по слухам, уже не тянет интенсивность клубного сезона (делами занимается его сын), а Энрике добился ключевых успехов с Месси и другими каталонскими селебрити, которых в Лондоне нет. В теории Луиса можно назначить, чтобы пройти «Барсу», но плюсы этой стратегии исчерпаются уже к середине марта.

Поэтому самый верный путь «Челси» выглядит так: как можно скорее избавиться от Конте, подписать Хиддинка, достойно завершить сезон (в зоне ЛЧ) и обратиться к тренеру, который заранее смирится с тем, что его трансферные заказы будут выполняться далеко не всегда. Из топ-обоймы таких двое – Симеоне и Сарри. Значит, нужно либо дальше уговаривать Диего (сейчас он пошел в отказ), либо рисковать с Маурицио – все зависит от стиля, который больше возбуждает Романа Абрамовича.

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