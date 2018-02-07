Автобусы давят топ-клубы АПЛ. Как они это делают

«Не знаю, что вы подразумеваете под парковкой автобуса. Не знаю, кто придумал это выражение, но оно не имеет много общего с футболом», – недавно раздраженно сказал Арсен Венгер, который совершенно точно знал о паркинге до и тем более после игры с «Юнайтед».

В Англии принято: если команда на грани – просто позовите дядюшек Эллардайса, Пулиса или Ходжсона, которые доведут до обычно гарантирующих сохранение места в АПЛ 40 очков. Они выстраивают оборону и регулярно отнимают очки у сильных клубов, превращая команды из аутсайдеров в середняков.

Откуда взялось выражение «припарковать автобус»?

После нулевой ничьей на «Стэмфорд Бридж» Жозе Моуринью пожаловался на «Тоттенхэм»: «Как говорят в Португалии, они привезли автобус и поставили его перед воротами. Будь я болельщиком, заплатившим 50 фунтов, я бы огорчился – ведь «шпоры» приехали обороняться».

Вскоре автобус стал синонимом закрытой оборонительной тактики, но термин ассоциируется с Моуринью не из-за его авторства, а потому что он сам тот еще любитель парковок.

Жозе МоуриньюGetty Images

В чем суть автобуса?

Большинство команд АПЛ с разным успехом и частотой обращаются к этой тактике: одни стабильно используют ее на дистанции, другие – в рамках матча (подстраиваются под сверхатакующий стиль) или отрезка игры (для отражения затяжных атак). Ее идея проста: команда плотно и организованно садится на своей трети, создавая численный перевес в середине поля. Защитникам нужно занять такое положение, при котором они максимально воспрепятствуют голу: в среднем за матч они совершают 28-30 выносов и блокируют по 4-5 удара.

Атаки же происходят через контригру, либо за счет лонгболов на форварда, действующего по последнему защитнику – во втором случае игрока с мячом рывком поддерживает скоростной полузащитник. И это эффективно, так как сопернику непросто перестроиться в оборону: например, «МЮ» после быстрых атак забил шесть голов, а пропустил – всего один.

Какими бывают автобусы?

Определенной классификации нет, но от обороны можно играть по-разному: ваша эстетическая сторона стошнит от окопов «ВБА», но прессинг «Пэлас» ей понравятся.

Закрытый («Эвертон», «Вест Бромвич»). Такие команды преимущественно действуют на своей трети поля, редко наносят более 10 ударов, как правило, создавая один большой шанс. Эталонный матч – последнее в АПЛ мерсисайдское дерби. 79:21 по владению, 23:3 по ударам в пользу «Ливерпуля»; 1:1 по голам, 0:1 по довольным тренерам в пользу «Эвертона».

«Ливерпуль» – «Эвертон»Getty Images

Маневренный («МЮ», «Кристал Пэлас», «Бёрнли»). Для первых двух не проблема держать мяч на своей половине («Бёрнли» все-таки не любит и имеет худший пас – 71%) и гонять соперника, либо, напротив, захватить инициативу к середине второго тайма – в зависимости от второй команды. Большую часть времени они сушат игру, но эпизодически могут сыграть интересно, чаще бьют + прилично добирают голы на стандартах: все создали более 6,37 Expected Goals без учета пенальти (xG – статистистическая модель, оценивающая созданные и допущенные моменты).

«Бёрнли» логичнее отнести к первой категории, если бы не Шон Дайш, который уделяет особое внимание индивидуальной подготовке к сопернику. На первый взгляд, игра его команды примитивна, но она стабильно здорово организована под любой тип сопротивления.

Как против них играть?

Венгер, Клопп и Конте часто задаются тем же вопросом, хотя иногда срываются и совсем неожиданные персонажи: после единственного матча со сборной Англии Биг Сэм возмущался «двухэтажным автобусом» Словакии – это как злиться на воздух за то, что им дышит кто-то еще.

И все же есть пара способов взломать плотную оборону – лучше всех их использует Хосеп Гвардиола.

Хосеп ГвардиолаGetty Images

Создание пространства – ключевой аспект позиционной атаки против закрытых команд. Грамотное движение игроков между линиями, а также стягивание соперника на фланг дезорганизуют оборону, лишая ее двух важных компонентов – компактности и синхронизации.

Стандарты. Даже без отдельных тренировок, хорошего подающего и умелых рослых замыкающих команда может неплохо создавать со стандартов, но это не прокатит против лучших по игре головой, выносам и блокам вроде «Эвертона» и «Бёрнли». К ним нужно готовиться: стараться по возможности обеспечить преимущество в росте на одном из участков штрафной и максимально ловить на ошибках – именно так «Сити» продавил «МЮ» и «Бёрнли».

Дальние удары – подходящий вариант для команд с исполнителями (вроде де Брёйне, Салаха, Кейна), когда соперник совсем заперт.

Что точно не нужно делать?

Налегать на кроссы и дальние удары – особенно на последних минутах. Часто игроки поддаются эмоциям, когда их не устраивает счет в конце встречи. Но импульсивные удары и навесы (почти всегда неточные или заблокированные) не только не несут существенной угрозы, но напротив, отнимают время и снимают давление с обороны – мяч покидает пределы поля. Развязки, как в матче «Лестера» с «МЮ» (гол Магуайра после кросса Олбрайтона на 93-й минуте), происходят не чаще, чем голы в ворота атакующей команды после ошибки и контратаки.

Какие недостатки?

Нет гарантий. Работа без мяча всегда предполагает риск. Нужно понимать, что не каждая команда умеет играть низким блоком, плотно встречая атаки у своей штрафной. Но даже те, кто делают это хорошо, иногда проваливаются. Против атакующих команд вроде «Ливерпуля» и «Арсенала» автобусам проще, чем друг против друга. С первыми сценарий игры понятен, со вторыми – зависит от тактической гибкости менеджера.

Креативные игроки не развиваются. В явно оборонительных командах созидатели ограничены во времени и возможностях – сильнее всего это влияет на формирование молодых. В отношениях типа Де Брёйне с Моуринью не будет счастливого конца: бельгиец уже в 22 мыслил шире своего тренера.

Скучно. Тони «закрыться и мочить со стандартов» Пулис как-то проворчал, что в АПЛ понаехали сексуальные иностранные тренеры, из-за которых британцев не зовут в топ-клубы. Большой ли у стариков выбор, когда руководство ставит задачу не вылететь? Автобусы – это антисекс. Но это работает.

Использованы данные Understat и WhoScored.

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