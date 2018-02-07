Алексис Санчес получил 16 месяцев тюрьмы условно за неуплату налогов

Форвард «Манчестер Юнайтед» признал себя виновным в уклонении от уплаты налогов в Испании и приговорен к 16 месяцам тюрьмы условно. Чилиец обвинялся в неуплате налогов на сумму в 1 млн евро в период в 2012 по 2013 год, когда выступал в составе «Барселоны».

По мнению прокураторы Каталонии, Санчес имитировал передачу имиджевых прав на себя мальтийскому предприятию Numidia, которое было создано им самим. В итоге Алексис использовал эту фирму, чтобы избежать уплаты налогов с доходов от имиджевых прав.

Санчес полностью признал вину и погасил всю сумму и набежавшие проценты. Согласно законодательству Испании, он не будет отбывать наказание в тюрьме, так как его срок не превышает двух лет.

Этой зимой Санчес перешел из «Арсенала» в «Манчестер Юнайтед» в обмен на Генриха Мхитаряна. Кто выиграл больше от обмена?

Статистика Санчеса в АПЛ-207/18 – 8 голов и 5 ассистов.

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