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«В ближайшие 2 года стану политиком». Экс-форвард «Ливерпуля» метит в президенты Сенегала

«В ближайшие 2 года стану политиком». Экс-форвард «Ливерпуля» метит в президенты Сенегала
Eurosport

37 мин. назад

Скоро футболисты будут рулить половиной Африки.

Бывший нападающий «Ливерпуля» Эль-Хаджи Диуф настроился на политическую карьеру. Его цель – стать президентом Сенегала.

«Годами я думал о футболе, но теперь меня ждет новая карьера – политическая. Я решил уйти в политику, потому что многие люди ждут, что я обеспечу в стране перемены.

Мое будущее определено. В ближайшие два году я стану политиком. Так я смогу многое изменить и в футболе», – сказал Диуф.

По признанию Диуфа, его вдохновил легендарный футболист «Милана» Джордж Веа, который в декабре выиграл президентские выборы в Либерии.

  • Диуф в составе сборной Сенегала завоевал серебро Кубка африканских наций-2002 и дошел до четвертьфинала ЧМ-2002.
  • В 2001 и 2002 годах сенегалец был признан футболистом года в Африке.
  • Диуф выступал за 11 клубов Франции, Англии, Шотландии и Малайзии. С «Ливерпулем» Эль-Хаджи выиграл Кубок английской Лиги.

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